Joven que necesita un corazón nuevo apela a la solidaridad de los panameños

Jairo tuvo una vida normal, de hecho, se encontraba estudiando medicina, cuando empezaron sus problemas de salud, los cuales, lo llevaron junto a su familia a actuar rápidamente para definir las causas de su desmejoramiento.

Es en la práctica de los laboratorios y atenciones con especialistas donde le detectan un problema de cardiopatía dilatada que le ha impedido seguir estudiando medicina por su problema en el corazón.

Según relató el doctor Temístocles Díaz, Cardiólogo de Jairo, no solo su paciente tenía problemas en el corazón, sino también se vio afectado su hígado, ya que la bilirrubina estaba demasiado descompensada afectándole profundamente.

Para Jairo, quien reside en Villa Lucre en la ciudad de Panamá, su vida le cambió inmediatamente desde que supo de su enfermedad.

“La vida me cambio prácticamente en poco tiempo, no puedo caminar casi 10 metros porque me canso, no puedo dormir y he tenido que cambiar prácticamente todo en mi vida”, contó a TVN Noticias.

La única oportunidad que tiene Jairo para poder llevar una vida normal y retomar sus estudios es que alguna persona pueda donarle un corazón.

Donar es un acto de bondad. (…) Solo quisiera que las personas despierten esa conciencia y acepten donar. Lo único que quiero es vivir”, enfatizó Jairo.

El doctor Díaz, expresó que con cada donante de órganos se salvan en Panamá seis vidas, y tiene la convicción que “cuando los panameños unimos fuerzas somos invencibles, y yo sé que va a aparecer una familia y en un futuro [Jairo] será un colega de nosotros”.

Actualmente hay dos personas a la espera de un trasplante de corazón, por lo que aquellos que deseen donar solo deben informarlo al hospital para realizarse la coordinación con el personal.