Niños con cardiopatías congénitas ponen en riesgo sus vidas por falta de equipo

Edgar Rojas de la Fundación Latidos, mira con preocupación la situación de los niños y niñas con complejas condiciones de salud, principalmente de aquellos con diagnósticos de cardiopatía congénita.

“Estamos preocupados por la situación de las cirugías de cardiopatía congénita. Somos conscientes de la crisis en el sector salud y los niños con cardiopatía no pueden esperar”, enfatizó.

Ante la demanda urgente de este equipo, el director del Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social (CSS), Julio Vega, reconoció vía telefónica en TVN Noticias “que esto es algo crónico, principalmente, cuando nos tenemos que enfrentar a oferentes que no tienen la capacidad de suplir estas necesidades porque no tienen en stock”.

Vega explicó que la tarjeta electrónica cuesta $1,100.00 y no se cuenta con ella en Panamá, sino que tienen que buscarse una factura en el extranjero, porque la empresa que suple al equipo no la tiene.

“Uno no puede hacer lo que la ley no nos permite. Esto lo manejan los proveedores y la ley no permite tener esto en stock.”

“Los factores que han estado influyendo en la CSS son multifactorial, tenemos muchos detractores. Hay que organizarse todas las personas, los dueños del seguro social son los asegurados, y como directores médicos nos enfrentamos a situaciones que no podemos resolver”, destacó Vega.

Lo cierto es, que los procesos burocráticos están asfixiando al sistema de salud que ha entrado en una etapa crítica, y quienes sufren sus impactos son los asegurados y quienes requieren de los servicios eficientes del sector salud. “Estamos amarrados, tenemos que estar pendientes de los procesos y lo que nos digan las autoridades superiores para adquirir todos los insumos que requieren los pacientes”, puntualizó Vega.

Una esperanza de vida

En los últimos días, la Fundación Latidos tuvo conocimiento del fallecimiento de tres bebés, uno de ellos estaba hospitalizado en el Complejo de la Caja de Seguro Social (CSS) y hasta que no se le dé solución al equipo de ecocardiograma y al programa de cardiopatía congénita, no se podrá avanzar.

Eliani Cao, tiene 1 año de vida. Nació a los 7 meses y estuvo 3 meses hospitalizada.

Eliani tuvo una intervención y requiere de una segunda cirugía para poder llevar una vida estable, el problema es que sin el equipo, le será imposible continuar.

"Hay problemas de infraestructura que van desde ausencias de camas e insumos... Como está la situación en la pediátrica, los pacientes se van al Hospital del Niño a buscar una solución. Hay una falta de apoyo administrativo al programa de cardiopatía congénita", finalizó.