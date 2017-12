Prevención, clave para disminuir casos de VIH y Sida

De muchos lazos rojos, que es el símbolo universal del VIH/Sida, se vistieron en Aid for Aids este viernes.

María Claudia Herrera, facilitadora en Aid for Aids, manifestó que si no se sensibiliza a los jóvenes y "no se les enseña a tener la prevención que se necesita, esas cifras van a aumentar". "Se calcula que en Panamá hay aproximadamente 20 mil personas con el virus del VIH", añadió.

También se celebró una misa y una caminata en la ciudad capital para recordar la lucha contra este flagelo.

Según un informe de ONUSIDA sobre las nuevas infecciones del VIH, en los adultos se ha estancado y no hay reducciones desde 2010.

Se reportan 120 mil nuevas infecciones por VIH cada año y un tercio de estas nuevas infecciones ocurre en jóvenes entre las edades de 15 a 24 años.

"ONUSIDA tiene la estrategia de acción acelerada para tratar de bajar de 2 millones nuevos casos a 500 mil a 2020. ¿Qué es lo más importante ahora mismo para tratar de controlar la epidemia? Hacerse la prueba del VIH", expresó el doctor Orlando Quintero, director de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las personas afectadas por el VIH/Sida (Probidsida).

Desde 1984, cuando se reportó el primer caso en Panamá, hasta 2015, se han registrado aproximadamente 15 mil 460 casos y se han contabilizado unas 10 mil 273 defunciones por Sida.

Las áreas en las que más se registran casos de VIH son Panamá Metro, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe Buglé, donde el virus es la segunda causa de muerte.