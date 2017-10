“Si haces eso nada más y no tienes todo un paquete integral, vas a recaudar más impuestos y no vas a disminuir el consumo”, expresó el exviceministro de Salud, Carlos Abadía, en Noticias AM. “Eso por sí solo no funciona".

Para el exfuncionario, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca) deben encabezar estas campañas educativas.

Abadía consideró que el documento ahora debe abrir un espacio al debate, en el que participe el Órgano Ejecutivo y el sector privado. “Las empresas, que están involucradas en esto, no se les puede ignorar e imponer algo. Deben estar en la mesa”, aseguró.

El anteproyecto de ley 104, presentado por los diputados Yanibel Ábrego y Javier Ortega, busca gravar las sodas, jugos procesados y bebidas energéticas.

Además, Abadía señaló que el aumento de los casos de enfermedades crónicas es una secuela del débil sistema de atención primaria en el país, por lo que el exviceministro destacó se debe estipular un plan para su organización.

"Creo que la propuesta de la Asamblea no es mala y creo que no está guiada para aumentar impuestos de recaudación, sino para ver cómo se pone una barrera para ese consumo", comentó en Noticias AM.