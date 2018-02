Proyecto sobre mala praxis 'obligaría hacer una medicina a la defensiva', según dirigente

En declaraciones en Noticias AM, Moreno respondió a los cuestionamientos del diputado Javier Ortega, proponente de la iniciativa legislativa que reposa en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN).

De acuerdo con el médico, varios gremios de este sector llegaron a un entendimiento con el diputado perredista en la sede del colectivo que representa para conversar sobre el anteproyecto y profundizar en ella, para así no "generar una situación de satanización de los profesionales médicos".

Resaltó que ya existen legislaciones en el país que castigan la inoperancia y negligencia médica. Para Moreno, el proyecto de ley afectaría la relación doctor-paciente.

"Él está faltando a la verdad porque sabe perfectamente que nosotros fuimos oportunamente a buscar esa armonía y conciliación", dijo el dirigente de Comenenal en Noticias AM. "No somos nosotros, los médicos, que tratamos de encubrirnos. Eso es falso. Hay médicos que han sido condenados. (...) Hay muchos procesos en camino. Sí conozco (de casos) que han pagado indemnizaciones a pacientes. Son manejados dentro de un ambiente muy discreto".

A consideración del dirigente médico, el proyecto de ley generará un "espiral que comienza a crecer en el primer instante que se compre un seguro de mal praxis", en que -según el dirigente- solo ganarán "las aseguradoras, los abogados y perderán los pacientes".

Para el gremio, la iniciativa obligará a los profesionales a "a hacer una medicina a la defensiva, a exteriorizar y llevar a cabo procedimientos diagnósticos" más costosos.

Moreno también consideró que las faltas administrativas, por ejemplo, en que se compran medicamentos tóxicos o descuidos que provocan muertes como el caso de la bacteria KPC, "quedan finalmente facturadas al médico". "Al final las autoridades buscan los recursos legales para dejar solo y desamparado al doctor", manifestó en Noticias AM.

La comisión, según Moreno, está a favor de sentarse a discutir un proyecto que dé una "solución a la salud de los panameños". Aseguró que el sistema de salud afectado "no es culpa de los médicos", sino de los Gobiernos que no han realizado mejoras y adaptar el servicio.

"El proyecto de ley que está en la Asamblea (Nacional) no va a dar tampoco la solución. Esto es un asunto de Estado, es un asunto de mejorar el sistema y evitar la mora, el desabastecimiento, facilitando los servicios de laboratorio", manifestó.

El dirigente de Comenenal además desmintió que hayan amenazado al diputado perredista, como éste denunció ayer en una entrevista con Noticias AM. "Nosotros no estamos a esa altura. Como Comisión Negociadora, vamos a la negociación y no a la chabacanería".