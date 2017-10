Hay señales de alarma que no se deben ignorar. Entre ellas, el crecimiento irregular de ganglios o del abdomen podrían ser señales de cáncer infantil.

“Una fiebre que no se controla, que pasan más de dos semanas y no se conoce la causa, dolores de cabeza asociados a momentos en la mañana, dolores óseos y dolores en el cuerpo que no ceden”, detalló la pediatra hematóloga, Kenia Miller.

“Aumento de masas, dolores inexplicables de los huesos, fiebres, manchas blancas en los ojos, temblores convulsiones”, añadió Judith Feullebois, pediatra del Hospital del Niño.

Los especialistas señalan que con un diagnóstico de cáncer a tiempo se puede salvar la vida del infante. El problema está en que están llegando muy tarde. Los niños más pequeños están llenando las salas de quimioterapia.

“Desde el 2005 ha aumentado el cáncer en 30%. Un 56% son pacientes que viven en hogares de pobreza extrema. Normalmente llegan tarde a los centros de salud”, lamentó Feullebois.

“Los cánceres más frecuentes en niños son las leucemias, conocidos como cánceres de la sangre. Representan el 70% de todos los casos de cáncer, después siguen los linfomas, tumores cerebrales y todo tipo de cánceres en forma de tumores alrededor del cuerpo”, afirmó Miller.

En el 2016 se registraron 46 nuevos casos de cáncer infantil en el Hospital del Niño. En lo que va de este año se han registrado 41 nuevos casos. Se realizan aproximadamente unas 2 mil quimioterapias por año.

El Club de Leones de Panamá realizará este 15 octubre una gran recolecta en los supermercados para apoyar al Hospital del Niño en la compra de nuevos equipos e innovaciones tecnológicas para mejorar la atención en la sala de hematoncología.