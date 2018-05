Se conocen comercialmente como biopolímeros. Son productos no compatibles al organismo que se inyectan en alguna parte del cuerpo con el fin de aumentar su tamaño.

Su contenido es nocivo y en manos de falsos médicos sólo trae complicaciones al paciente.

El cirujano Abraham Malca explicó a TVN Noticias que puede ser desde silicona, vaselina, cemento, aceite y algunas otras sustancias que "dan volumen".

"¿Por qué no son adecuadas para el cuerpo? Todas estas sustancias no son biocompatibles. Al no ser biocompatibles, causan una gran reacción inflamatoria. La peor consecuencia puede ser la muerte", añadió.

Son componentes altamente agresivos y eliminarlos por completo del cuerpo es casi imposible y muy costoso.

Es el caso de esta joven, quien nos pidió reserva de su identidad. Hace tres años, buscando la belleza, se cruzó con falsos profesionales que la invitaron a someterse a un tratamiento que hoy no le permite llevar una vida normal.

byte paciente afectada por biopolimiero (fue a hacerse un facial y le ofrecioneron aumentarle las piernas, meses despues eso se le hincho y le salieron puras bolas)

"Al año y medio después, empecé a sentir una bolita. Esa bolita me dolió un poquito, y de ahí fue creciendo. Ya no era una bolita sino que eran más, casi 10 bolitas", relató a TVN Noticias.

El año pasado un médico accedió a atenderla, pero no pudo retirarle todo el biopolímero de su cuerpo. Y las bolas volvieron a salir. "Son masas grandes que tengo en las piernas", agregó.

Necesita una resonancia magnética urgente para evaluar su estado, pero no consigue cita en la Caja de Seguro Social (CSS). Y los dolores son cada vez más fuertes.

Así como ella, la cantante de música típica Sandra Sandoval reveló que ha sufrido las consecuencias de un tratamiento invasivo con productos no confiables.

Contó a TVN Noticias que hace 18 años una mujer le inyectó una sustancia líquida para engrosar sus piernas. Pero el tratamiento estético nunca funcionó, al contrario todo este tiempo sufrió de dolores insoportables.

Tuvo que viajar hasta Colombia para retirarse parte del producto y descubrió que lo que le habían puesto era silicona.