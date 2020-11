El sector agropecuario en Tierras Altas está parado al 100% por lluvias e inundaciones

Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, dijo que en este momento la preocupación está centrada en atender la integridad física de los damnificados.

Agregó que hay efectos colaterales como la producción de alimentos y los daños en los caminos.

En estos momentos hay lugares donde no se ha llegado todavía y el tráfico de los alimentos está parado.

“El sector agropecuario está parado al 100 por ciento, no se puede sembrar, no se puede cosechar, no se puede atender, porque las lluvias persisten y además, esto va a tener una consecuencia en todos los sentidos”, recalcó.

Jiménez reiteró que la situación llega en un momento difícil por la pandemia.

Según Jiménez, una de las opciones que podrían generarse cuando las autoridades atiendan este tema es un puente aéreo debido a las dificultades para proveer alimentos al país.

Muchos de los productos se van a perder debido a las lluvias y las zonas incomunicadas, tal como explicó Jiménez, dado que es difícil llegar a los sitios saturados en agua.

La situación comienza a sentirse en el Merca Panamá, donde productores y vendedores han dicho este viernes que hay desabastecimiento mayor en la nave Cerro Punta, donde se esperaban entre 15 y 16 contenedores.