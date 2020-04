A segundo debate iniciativa que aumentaría penas por delitos de saqueo y vandalismo

La iniciativa presentada por la diputada Kayra Harding, modifica el artículo 214 del Código Penal, Título VI, Capítulo I; con el fin de establecer penas de prisión de 6 a 12 años por hurto agravado en la modalidad de vandalismo y saqueo.

Harding indicó que se realizarán modificaciones a la legislación en segundo debate. Con la medida los indiciados por estos casos no tendrían reemplazo de pena.

“Todo el que saqué, ya sea que se lleven las pachas o las cervezas como lamentablemente lo vimos el fin de semana pasado, no era arroz, no era aceite lo que se llevaban a sus casas, era cerveza y licor dañando la imagen del pueblo panameño, dañando a su padre, a su madre, al propio vecino, que luego que acaban con una tienda, con un supermercado, con cualquier comercio, no van a tener a donde dirigirse a comprar sus alimentos. Eso es lo que busca este anteproyecto de ley, ese aumento de pena y más que la sanción la advertencia de que no se va a permitir en este país el saqueo y el vandalismo”, manifestó Harding en su exposición de motivos el pasado martes.