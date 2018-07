Anuncian fecha de licitación para construcción de cárcel en Colón

Mediante adenda fueron realizadas las modificaciones al pliego de cargos del acto público, solicitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, luego que anunciará al Ministerio de Gobierno sobre el levantamiento de la suspensión.

Las propuestas se recibirán en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. y la apertura de sobres iniciará a las 10:01 a.m., en el salón de La Nacionalidad, en la sede del Ministerio, ubicado en San Felipe.

La construcción del nuevo complejo penitenciario de Colón, tiene un precio de referencia de B/.70 millones 405 mil 353 y estará conformado por dos centros totalmente separados e independientes, tanto físicamente, como en su estructura administrativa.

Albergará al centro masculino con capacidad para mil 570 privados de libertad y el centro femenino para una población de 76 privadas de libertad, para un gran total de mil 646 personas.