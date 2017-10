Dudas en los procedimientos de la PN tras homicidio de policías en Chilibre

“¿Por qué no estaban supervisados? ¿Por qué había dos y no seis u ocho como dice el procedimiento de la Policía Nacional? ¿Por qué no tenían el equipamiento correspondiente, para proteger su seguridad, como el tema de bueno radios o satelital?”, cuestiona Gómez, respecto a este caso.

Para la diputada, lo que ocurrió en Chilibre enciende las alarmas sobre lo que pasa en el tema de seguridad y los procesos internos de la Policía Nacional, en materia de supervisión.

“Uno se pregunta por qué una institución, que tiene un presupuesto razonable, con una dotación importante para su funcionamiento e inversión, no tiene suficientemente equipado a aquellos que va a exponer a una zona de alto riesgo”, manifestó la diputada en Noticias AM.

“Evidentemente ahí tenían que haber otros rangos, arriba de ellos, que debían supervisar ese turno. Queda tan evidente la vulnerabilidad o el descuido que ha habido y tiene que haber las sanciones correspondientes a quienes están por encima”, añadió Gómez.

La diputada señaló que se debe cuestionar y pedir las explicaciones porque “algo no está funcionando y definitivamente la Asamblea (Nacional) es el lugar donde tienen que rendir cuentas”. “No porque uno tenga interés en golpear la institución. Siento un profundo respeto y admiración por el trabajo policial”, aseguró.

La parlamentaria también consideró que es hora de eliminar la política de la Policía Nacional que, para Gómez, ha “sacado la eficiencia por la ventana”.

“Si cuando la Policía plantea una estrategia y el político de turno se la cambia o decide otra cosa porque en campaña ofreció al pueblo panameño otras cosas y quiere demostrar que es un benefactor, entonces definitivamente que eso va destinado al fracaso”, resaltó.

Asimismo, Gómez destacó que debe haber adecuados procesos de supervisión para que no se interrumpan “los turnos y el escalafón con decisiones que son políticas”.

“Tampoco uno está aspirando a que haya un pie de fuerza policial para cada ciudadano, pero hay decisiones que están mermando la capacidad de atender los turnos", expresó la diputada en Noticias AM.

Estrategia

Gómez apuntó que no se están midiendo los programas para saber si la estrategia elaborada por las autoridades está dando resultados y, en su punto de vista, no solo pueden adoptarse medidas represivas y destinar a los miembros a trabajos que no le corresponden.

“Las respuestas tienen que ser contundentes, científicas, medibles, interinstitucionales y luego de la medición, tienen que venir los cambios o el reforzamiento de la misma. Esas explicaciones no se nos han dado”, dijo.