Según Mirones, el fenómeno de la delincuencia no es policial. “Mientras no tengamos un sistema educativo que le permita ascender a las personas de manera cultural y económica, mientras no tengan acceso a la comida y agua, vamos a seguir teniendo delincuentes”.

Para obtener un plan de seguridad integral, tienen que discutirlo entre todos para detener esa fábrica de la delincuencia, porque es imposible hacerlo solos, aseveró el exdirector de la Policía.

A juicio de Mirones, “en Panamá no existía el sicariato, gente matando en moto, eso no los enseñaron y tenemos que aprender a lidiar con lo que viene de afuera”.

“Es inaudito que una persona supuestamente hace un trámite migratorio como Crisol de Razas y asesine”, cuestionó Mirones.

El crimen organizado ha penetrado tanto, que hacen sus estudios y se establecen en áreas donde hay menos controles.

¿Qué está haciendo el gobierno con las personas que entran con estatus de turista? Evidentemente tiene que haber más controles. Para el delincuente es muy atractivo trabajar con uniformados, y eso hay que prevenirlo y hay que darle supervisión, enfatizó el exdirector de la entidad encargada de la seguridad en el país.