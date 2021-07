Diálogo CSS Facilitador de la mesa de informales: 'Aquel que no paga seguro va a ser una carga social para el Estado'

Uno de los principales temas que se discuten en el diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS) es la forma de incorporar a los trabajadores del sector informal, que ha crecido durante la pandemia, al sistema para que coticen y tengan seguridad social.

Sin embargo, Manning Maxie, facilitador de la mesa de informales, indicó que uno de los obstáculos que han enfrentado es que los comisionados que estaban asistiendo a la mesa eran los suplentes de los principales y no manejaban la información que se le había proporcionado a los principales, por lo que se han tomado un mes para brindar la información completa a los participantes para que estén conscientes de la realidad de este sector.

Maxie destacó que la cifra de informales se acerca a las 800 mil personas, por lo que se están revisando las normativas para que puedan cotizar dentro de la CSS. “Esta subcomisión de informales, está dividida en tres subcomisiones y hay una que está revisando el tema de los aportes que puede brindar la CSS para que los informales entre en el régimen”, manifestó, adelantando que la próxima semana podría haber una propuesta.

“Es una lástima que la gente no entienda que, si no cotiza en la CSS, si el informal y no solo hablamos del buhonero de la calle sino de un alto índice de saco y corbata, eso es una carga social”, indicó.

Hizo el llamado a todos los que puedan cotizar y pagar impuestos que lo hagan porque el país se está cayendo, señalando que es un asunto de sentido patrio.

“Ya no podemos seguir en esa actitud de evadir nuestras responsabilidades, aquel que no paga seguro va a ser una carga social para el Estado”, enfatizó.

Maxie destacó que no se puede seguir con un sistema que les dice a las personas que trabajaron toda su vida solo van a recibir un 20 o 40 % de jubilación, “eso es matar al panameño que ha trabajado toda la vida para ver si puede jubilarse”.

Finalizó diciendo que si no se logra algo este año, la Caja se viene abajo.