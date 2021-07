Dana Castañeda sobre Roux: 'El sombrero de presidente del partido le quedó grande'

Más de 70 mil miembros ha perdido el partido Cambio Democrático (CD) desde que Rómulo Roux llegó a la presidencia del mismo, así lo afirmó la exdiputada y secretaria general del colectivo Daña Castañeda, asegurando que lo que está sucediendo es por la ausencia de liderazgo que han experimentado en estos últimos años.

“Rómulo Roux tiene que entender que dentro del partido no lo aceptan como presidente, tiene que entender que el sombrero de presidente del partido y de candidato presidencial le quedó grande”,

Castañeda indicó que hubo un movimiento nacional a lo interno del partido para rescatar a los convencionales y no seguir perdiendo membresía, enrumbar el colectivo y asegurar el triunfo en el 2024.

Por su parte, Roux reconoció en Noticias AM el pasado 13 de julio, que esto no es nada nuevo, incluso que lo esperaba con antelación, porque tienen muchos meses de estar recogiendo “las supuestas firmas”, que presentaron.

“Si hay un grupo de personas que no se atreve o no quiere hacer oposición, porque son cómplices del gobierno, que tienen un plan definido para lograr que Cambio Democrático no llegue a la Presidencia en el 2024, nosotros no vamos a apoyar, ni vamos a permitir que ese plan se desarrolle”, advirtió Roux.

De acuerdo con Castañeda, Roux miente y es el único argumento que tiene para desmeritar el movimiento. Indicó que el presidente de Cambio Democrático tiene una alianza con el partido Panameñista.

La exdiputada le restó importancia al apoyo brindado por la bancada del Cambio Democrático al candidato a presidente de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Democrático, manifestando que toda la vida la Junta Directiva de este órgano es un acto constitucional de la Asamblea y no marca la ruta de un partido político.

“Tengo que reconocer que Rómulo Roux jamás se ha reunido con su bancada para definir una ruta política frente a los temas nacionales. No he visto a Rómulo Roux en la Asamblea presentando una iniciativa para atender los problemas que hoy tienen los panameños frente a la mayor crisis que enfrenta el país”, indicó.

Castañeda expresó que el CD es oposición porque Roux abandonó la estructura del partido, no la atendió y no caminó el país. “Este proyecto lo que trata es garantizar a nuestra membresía y al país que vamos a ganar en el 2024 y nos estamos preparando para gobernar y no para improvisar cuando lleguemos al gobierno”, sostuvo.

Destacó que este movimiento va a garantizar las elecciones primarias a lo interno del partido para todos los puestos de elección popular, incluyendo el cargo de candidato presidencial, asegurando que si Roux las gana entonces será el candidato del colectivo.