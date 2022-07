Alex González, director nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), reconoció que a tres semanas de haber iniciado el Plan Medicsol, aún ningún asegurado ha tenido que solicitar alguna de las medicinas del programa en farmacias privadas.

Resulta que los cinco medicamentos del programa Medicsol, que son cuatro para la hipertensión y uno para el colesterol, no están desabastecidos y según la entidad aún hay en las farmacias de la CSS.

Vea también: Estos son los 10 productos de la canasta básica que estarán bajo control de precios hasta diciembre

“Es importante que la población sepa que Medicsol no se activa si la CSS tiene el medicamento", indicó González.

Mientras tanto, Dalvis Reyes, quien es paciente de la CSS, reclama porque los medicamentos que ella toma no se ofrecen en la institución y se pregunta si se trató de una medida para calmar las voces críticas.

“Yo tengo que comprar mis medicamentos en farmacias. Una tableta aquí me cuesta $2.50 con el descuento de jubilada. He mandado a comprar a Colombia y España y allá me cuesta $2.50 la caja”, aseveró Reyes.

Lo mismo le pasó a la señora Mirta Silva, quien necesita una medicina para el dolor que no encuentra. “Nunca hay nada, me fastidio pero que puedo hacer… tengo que comprarlas”, expresó.

Vea también: Gobierno anuncia medidas de austeridad, iniciará proceso para reducir el 10% de la planilla estatal

Medicsol está activado en cuatro policlínicas, la de Betania es una pero allí los pacientes no saben mucho del programa y todavía no lo han tenido que utilizar.

Los pacientes han manifestado conocer poco de Medicsol. En las primeras fases de Medicsol se contemplaron medicamentos de alta demanda en la población como son los de hipertensos y diabéticos.

Con información de Kayra Saldaña