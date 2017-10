Suspenden discusión de amparo presentado por hermanos Martinelli Linares

Relacionados Decisión de la CSJ paraliza diligencia en investigación a hermanos Martinelli

Se trata del magistrado Efrén Tello, quien actúa como suplente de la magistrada Ángela Russo, quien avisó a primeras horas de este jueves, que no podría asistir a la sesión del pleno, confirmaron fuentes del Órgano Judicial.

De esta manera ha quedado en suspenso la discusión del proyecto de fallo que ha despertado muchas interrogantes, preocupaciones e interpretaciones respecto a la investigación que el Ministerio Público (MP), realiza a Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, por el caso de las cuentas congeladas en Suiza supuestamente vinculadas con Odebrecht.

La sugerencia del magistrado Tello es que se le conceda el amparo de garantías a los hermanos Martinelli, ya que considera que se le vulneran derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad de la correspondencia.

Origen de la solicitud

El abogado del los hermanos Martinelli presentó el amparo contra una resolución del 21 de febrero del 2017, emitida por la Fiscalía Especial Anticorrupción, en la que se giraron oficios a las entidades bancarias para recibir información sobre las cuentas de los hijos de Ricardo Martinelli.

El defensor de los imputados alegó que se violan garantías constitucionales porque la Fiscalía no especificó qué información bancaria requiere de los investigados, es decir de los hermanos Martinelli Linares. Agrega que su solicitud fue tan general que podría provocar que se conceda información bancaria que no guarda relación con esta pesquisa por blanqueo de capitales.

Sobre esta premisa se ha basado toda la discusión de este amparo que todavía no ha sido aprobado en el pleno y que no se sabe cuándo será sometido a debate, ya que este jueves no se realizará.

Argumentos de la fiscal

La fiscal alegó que se requiere solicitar información de este tipo para acreditar el hecho punible, y que es necesario recabar pruebas y en eso el magistrado ponente le da la razón.

Sin embargo, aunque la fiscal tiene toda la intención y derecho de buscar los elementos para comprobar la verdad de los hechos, si esto afecta un derecho como la inviolabilidad de la correspondencia no puede proceder, alega el máximo jurista Efrén Tello en su proyecto de fallo.

Tania Sterling, la fiscal del caso, ha expresado también en el informe que entregó a la CSJ, que lo que pretendía con las solicitudes a las entidades bancarias a parte de comprobar el hecho punible, era verificar si el sistema bancario panameño fue utilizado para estas actividades enmarcadas dentro de los delitos contra el orden económico.

Además explicó que no cabía la acción a amparo porque los abogados no habían agotado otras vías legales para oponerse a la solicitud de información de cuentas bancarias de los hermanos Martinelli.

Esta propuesta ha generado reacciones a favor y en contra, entre los magistrados de la CSJ.

Por ejemplo Harry Díaz consideró que el amparo se debe negar porque la petición de Sterling cumple con las normas, porque ella es autoridad competente para pedir información bancaria, por lo que piensa que no hay ningún derecho fundamental afectado.

Y coincide en que el Ministerio Público tiene derecho a recabar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

Agregó que en este tipo de modalidad de la delincuencia organizada se actúa de manera planificada, estructuran y ordenan la actividad delictiva y que usan varias personas para ello, para lograr sus fines ilícitos y evitar que sean descubiertos por las autoridades.

Por eso en este tipo de casos existen bajas probabilidades de encontrar elementos directos que vinculen a los señalados. Por lo que pedirle a la fiscal que sea específica en lo que solicita a los bancos es limitarla en su investigación, señaló Díaz.

Por su parte el magistrado Abel Zamorano, indicó que después de haber leído todos los argumentos era necesario discutir el tema en el Pleno de la CSJ.

¿Qué decisión tomará la Corte? ¿Beneficiará o no a los hermanos Martinelli? Eso está por verse porque la opinión de los magistrados podría cambiar.

En el caso de que avalen la propuesta del magistrado Tello, eso significaría que la Fiscalía no puede pedir información tan general de las cuentas bancarias, sino que tendría que ser más específica.

Las preguntas que quedan en el aire son si esto podrá afectar gravemente la investigación, al punto de que el caso se caiga, o si la fiscal cuenta con suficientes elementos para lograr que pongan en el banquillo de los acusados a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.