“Con lo delicada que están las finanzas públicas de Panamá, no me gustaría que se mal interprete, pero 400 millones de dólares no es mucho dinero. 400 millones de dólares es más o menos un mes de la planilla Estatal”, comparó Bazán asegurando que cuando se anuncien esos 400 millones de dólares con bombos y platillos hay que poner las cosas en perspectiva.