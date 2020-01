En la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional se discute dicho anteproyecto.

Harold Barkema, uno de los conductores de estas plataformas dijo que no han sido tomados en cuenta, por lo que han tenido que recurrir a otras instancias para formar parte de la mesa de trabajo.

Ayer cientos de taxistas realizaron una caravana que llegó al Palacio Justo Arosemena como parte de su descontento por este tipo de plataformas que ofrecen el servicio.

Barkema indicó que no se oponen a la regulación, sin embargo, no están de acuerdo con el anteproyecto porque no toma en cuenta a este tipo de conductores y los usuarios.

Por su parte, Ricardo Navarro manifestó que se necesita plantear una ley para que el servicio vaya acorde con lo que se solicita.

Agrega Navarro que la comisión debe legislar para que las plataformas sean dirigidas y tengan sus propias leyes.

Hacen el llamado para participar activamente en las mesas de trabajo.