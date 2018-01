Esta pasajera invadida por el temor no encontró otra forma de manifestarle al conductor que no estaba de acuerdo con la ruta que tomaba, cuando le pidió llevarla al hospital. Por lo que optó por grabarlo lo que no fue aceptada por este, pero el diálogo no fue lo que imperó en la travesía.

Gritos e intercambios de palabras, así como manotazos de parte del conductor, fue lo captado por el celular de la atemorizada señora, quien viaja con su madre.

Esta es una conducta fuera de los reglamentos que deben seguir los profesionales del volante indicó el dirigente Rafael Reyes de la Cámara Provincial de Transporte, quien dijo que investigarán el hecho.

Por el momento la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha informado que tomarán medidas disciplinarias con este transportista