MiBus pide a usuarios que se acostumbren a los trasbordos

Aseguró que la empresa administradora de una parte del sistema transporte público en la ciudad de Panamá tiene capacidad y que las mejoras se han enfocado en tres ejes que son: modernidad, gobernanza e integración.

Reconoce que hay muchas tareas por hacer y recalca que la manera de atender eficientemente a toda la población es estableciendo un servicio integrado de todos los tipos.

Actualmente la empresa cuenta con mil 436 unidades del Metrobús y no se van a adquirir más, sobre todo porque la ciudad no aguanta más unidades y no sería eficiente.

Detalló que con la entrada en funcionamiento de la Línea 2 del Metro de Panamá se hizo un ejercicio que funcionó, ya que se implementaron cerca de 25 rutas nuevas, se cambiaron cerca de 30, lo que impactó en la manera en que las barriadas se conectan con el metro.

En la actualidad, la Línea 1 mueve 350 mil personas por días hábiles, mientras que la Línea 2 transporta 150 mil pasajeros.

En tanto, MíBus mueve entre 605 y 610 mil pasajeros en un día hábil, lo que quiere decir que se mueven cerca de un millón 100 mil personas entre todos los sistemas de transportes integrados.

Sobre las rutas de las unidades del Metrobús, Sánchez Fábrega dijo que ya no es tan necesario imitar el recorrido del tren, sino complementarla y llevar los buses a las zonas en las que no llega el metro.

Como por ejemplo se han hecho entronques en la Avenida Cincuentenario y en Pedregal, de donde se bajan y suben pasajeros desde las estaciones del metro, moviéndolos hacia las zonas sur como Panamá Viejo, Don Bosco entre otras.

Uno de los retos que se tiene en la próxima administración es la renovación del contrato de la empresa que opera las tarjetas asegura Sánchez Fábrega. Ese contrato se vence en el año 2021 y desde ya se está reuniendo un equipo multidisciplinario que se encargará del tema.

De acuerdo al directivo, Sonda opera y funciona técnicamente, aunque tiene problemas operativos como cualquier otro sistema, y lo único que se le pudiera reclamar es lo relacionado con el servicio de recarga, ya que en las barriadas no hay muchas posibilidades de recargar.

Eso se tiene que revisar y le han pedido a la empresa que ajuste, además de revisar la universalización del pago y usar cualquier tipo de tarjeta (clave o de crédito) y no estar amarrado a una sola.

En cuanto a las frecuencias, Sánchez Fábrega ha dicho que ese es un tema subjetivo y de percepción, y que el panameño tiene que aprender a vivir sabiendo que un sistema es eficiente mediante los trasbordos y con la integración.

Dijo que la gente tiene empezar a cambiar la costumbre de que los buses tienen que llevarlos de un punto específico a otro.