Se acerca la 'hora cero' para Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte

Uber y el gobierno se mantienen enfrentados por el decreto que impone nuevas normas a las plataformas tecnológicas de transporte. A dos semanas para que entren en efecto las nuevas regulaciones, no se sabe si aumentará la tarifa, ni cuánto, ni mucho menos cuántos conductores seguirán prestando este servicio.

De acuerdo con la nueva norma los conductores de este servicio deberán ser mayores de 21 años de edad y contar con una licencia Tipo E1, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Según el reglamento, estas licencias están reservadas para panameños y quien sea chófer de estos sistemas, deberá presentar también un récord policivo.

La reglamentación del Ejecutivo, publicada el pasado martes 31 de octubre, también contempla la eliminación del cobro en efectivo y crea el servicio de transporte de lujo, ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).

Efectos del Decreto 331

El Decreto Ejecutivo, firmado por el presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio, establecía un plazo de seis meses para que los operadores de estas plataformas adecuen sus sistemas para retornar al cobro de pasaje vía electrónica.

Luego de conocer la reglamentación, encargados de la plataforma Uber dijeron que la normativa para su funcionamiento dictada por el Gobierno de Panamá "no brinda una alternativa sostenible para atender a las necesidades de la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo", por lo que pidió que fuera revisada.

A esa conclusión llegaron luego de la prueba realizada por la plataforma el pasado 24 de noviembre, en la que durante varias horas ofreció el servicio aplicando el Decreto 331 y que entrará en vigor en enero próximo.

Entre los resultados del ejercicio, Uber citó que "la cantidad de viajes realizados en total se redujo en un 96 % comparado con el viernes 17 de noviembre, cuando la app funcionaba bajo las condiciones anteriores a la aprobación del Decreto 331".

"Durante el tiempo de prueba, sólo 3,8 % de socios conductores pudieron conectarse a la aplicación debido a las restricciones del decreto. En comparación con la semana anterior, menos del 5% de usuarios pudieron completar un viaje", indicó Uber.

Además en sus redes sociales, la empresa emitió una serie de mensajes usando la etiqueta #JCVQueremosHablar para solicitar que fuera revisada la reglamentación.

Si eres uno de los miles de panameños que se está viendo afectado por los cambios del Decreto 331, te invitamos a firmar esta petición: https://t.co/TyxuI7XvtC#JCVQueremosHablar — Uber Panama (@Uber_Panama) 25 de noviembre de 2017

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) catalogó la medida implementada en noviembre como "innecesaria y malintencionada" de poner a prueba la efectividad del Decreto Ejecutivo 331.

ATTT: Simulacro de Uber fue innecesario ATTT: Simulacro de Uber fue innecesario

Mientras que los usuarios manifestaron su descontento por la medida, conductores entrevistados en Noticias AM indicaron que no estuvieron de acuerdo, pues fue desconectado el 90% de sus socios conductores.

Algunos conductores consultados han manifestado que las medidas a implementar disminuirán la clientela y el número de conductores, pues indican que no todos estarían dispuestos a adquirir una licencia tipo E, además que la mayoría es extranjera.

“El panameño tiene su trabajo y opcional lo de Uber”, resaltaron. Hubo quienes consideraron que el servicio que prestan afecta es a los transportistas del taxi de turismo, mas no a los taxis.

Los usuarios, quienes han quedado en medio de este conflicto, indicaron que solo piden a las autoridades más control sobre el transporte selectivo. Algunos consultados manifestaron que prefieren pagar más, pero recibir a cambio un buen servicio. Sobre los nuevos términos a la plataforma digital, la mayoría dicen estar de acuerdo con la regulación para que estén en regla. Muchos dicen desconocer si el precio del servicio aumentará.

Los taxistas, quienes han protagonizado en los últimos meses varias protestas contra plataformas tecnológicas como Uber, han mostrado su satisfacción por las medidas que se adoptarán desde enero de 2018, pues han catalogado este servicio como una "competencia desleal".

Nuevos términos y condiciones

El pasado miércoles 13 de diciembre, Uber también dio a conocer sus nuevos términos y condiciones, en el que también se refirieron al traslado de menores.

“El servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años”, destaca una nota de prensa enviada a los usuarios. Se informó que no se podrá autorizar a terceros a utilizar su cuenta, asimismo no podrá permitir a personas menores de 18 años que reciban servicios de transporte o logísticos de terceros proveedores, a menos que aquellos sean acompañados por el dueño de la cuenta.

“No podrá ceder o transferir de otro modo su cuenta a cualquier otra persona o entidad”, destaca la empresa.

Esto se dio a conocer luego que, en noviembre pasado, un conductor de Uber publicó, en redes sociales, las fotos de una pareja de menores de edad esperando para entrar a una casa de citas.

En la imagen, la joven aparecía uniformada. En la cuenta de Twitter de Uber Panamá, se informó que cumpliendo términos y condiciones de la empresa, tanto al conductor como al usuario se dio la desactivación de la aplicación.

Con respecto al caso presentado el día de hoy. pic.twitter.com/eWUEc5XJ4L — Uber Panama (@Uber_Panama) 22 de noviembre de 2017

La plataforma Uber, que llegó a Panamá en marzo de 2014, cuenta, hasta el momento, con 225,000 usuarios y más de 8,000 socios conductores.