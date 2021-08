Las medidas establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa), la trazabilidad de los casos y la vacunación masiva, en conjunto con el comportamiento de la población han sido positivas para que el sistema respondiera de forma oportuna y se redujera el impacto de la tercera ola de contagio de la COVID-19.

Este es el análisis que hizo en Noticias AM la doctora Lourdes Moreno, quien retornó al puesto de jefa de epidemiología del Minsa. Dijo que la cobertura que hasta el momento se ha hecho con la vacuna coloca a Panamá en una buena posición, ya que a final de septiembre, un 67% de pacientes (que tienen una dosis) podría estar completando su segunda dosis de la vacuna. Más el 33% que ya tiene sus dos dosis, se tendría un 90% de cobertura de la población a vacunar.

“Es importante que esas personas que están consideradas dentro de los grupos que deben vacunarse, por favor hacerlo, para que ese porcentaje que vamos a lograr de aquí a septiembre realmente sea una meta cumplida y podamos decir que logramos la inmunidad de rebaño que tanto se requiere para poder tener una mejor calidad de vida y mayor reapertura”, manifestó.

Moreno reiteró que el 75% de los hospitalizados son personas no vacunadas y el 94% de los fallecidos son no vacunados. Señaló que en estos casos hay que analizar si no se habían vacunado porque el medicamento no había llegado a su región o porque decidieron no vacunarse.

Los casos de la variante Delta se han detectado en Colón, Coclé, Los Santos, Herrera, pero principalmente en Chiriquí y entre viajeros que llegaron al Aeropuerto de Tocumen, detalló la funcionaria.

La epidemióloga expresó que existen casos contagiados con esta variante, pero cuando se hace la trazabilidad con los familiares, estos resultan negativo, lo que significa que las personas toman las medidas de bioseguridad.

Sobre la apertura de los estadios para juegos de fútbol, Moreno explicó que la misma Federación Panameña de Fútbol solicitó que los fanáticos que deseen ingresar deberán estar vacunados, además, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio.

Sobre la venta la prohibición de venta de licor, dijo que esta medida se da porque al ser un evento con muchas emociones, y la ingesta de alcohol las personas tienden a quitarse la mascarilla, también gritan y cantan.

Aprovechó para hacer un llamado a las comarcas, donde se eliminó el toque de queda, para que sean conscientes de que el uso de mascarilla y las medidas de bioseguridad se mantienen, también les pidió que continúen vacunándose.