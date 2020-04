El 80% de los usuarios del Metro de Panamá acatan medida sobre el uso de las mascarillas

De parte del Metro de Panamá S.A., consideran que la campaña que se ha implementado para el uso de la mascarilla que se implementó desde hace unas semanas ha sido efectiva.

El director General del Metro de Panamá, ingeniero Héctor Ortega, agradeció a las empresas que se sumaron a la incitativa de distribuir mascarillas de forma gratuita, conscientes de que la compra representa un gasto adicional para los usuarios.

Reiteraron que al salir de casa las personas deben utilizar mascarillas y tener presente el uso correcto, así como las medidas a tomar en cuenta al colocarlas, retirarlas y desecharlas, o si es de tela lavarla en agua con jabón.

Empresas como Hyundai Engineering & Constructions Co. LTD, Consorcio Línea 2 Ramal, Grupo de Empresas GDE e Hitachi LTD, se unieron a la campaña del Metro de Panamá y donaron mascarillas para que fueran distribuidas a los usuarios del sistema de transporte ferroviario.