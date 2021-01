La vacuna no puede aplicarse a las personas que son covid positivo, explican especialistas

Por Yenny Caballero (Periodista)



Ante la llegada de la vacuna contra la COVID-19, la madrugada de este miércoles, son muchas las interrogantes que surgen, de quienes se la podrán colocar. Mientras que, asociaciones de pacientes crónicos piden que no se les niegue el derecho a vacunarse.

Si usted es covid positivo no puede aplicarse la vacuna, deberá esperar a que que le den de alta o ya no presente síntomas. Recuerde que la vacuna no trata la enfermedad, sino que la previene.

Eduardo Ortega, consultor del Consorcio de Vacunas, explica que sólo cuando las personas se recuperan de su episodio agudo de covid se deben vacunar. Que no hay una fecha exacta, los expertos señalan que la infección previa protege como mínimo 3 meses y que las personas deben vacunarse en ese período, pero deben vacunarse.

Hasta este lunes 18 de enero habían 53,405 casos activos de la covid-19, que si esta ya se estuviera aplicando estas personas no podrían colocársela.

Ortega continua explicando que no hay días específicos para vacunarse después de recuperarte, pero que considera que cuando el médico ha dado de alta, el paciente es asintomático y ya no tiene fiebre, debe vacunarse y hay que poderse las 2 dosis.

Por otra parte, una circular del Ministerio de Salud (Minsa), del 14 de enero, levantó las alarmas entre los pacientes de enfermedades crónicas al incluir a los pacientes inmunocomprometidos, con VIH y afecciones autoinmunes entre los que no se pueden vacunar .

Orlando Quintero, vicepresidente de la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y Degenerativas, advierte que eso no es contraindicación y lo ha dicho la OMS, es solo observarlos y decir que son pacientes de cierta patología. Se le aplica la vacuna y se observa.

Pero decir de tajo que no se le va a colocar la vacuna a ellos, es quitarles la oportunidad de vida porque pueden contraer el covid y morir.

Los pacientes con esclerosis múltiple pidieron no se les niegue el derecho a vacunarse.

Las autoridades de salud explicaron que evaluarán esta medida, que se basan en que no hay datos sobre eficacia y seguridad en estos pacientes pero que deben vacunarse.

Este martes, Ortega al ser cuestionado sobre la no colocación de la vacuna a pacientes con VIH y otras enfermedades crónicas explicaba que es posible que estas personas no respondan adecuadamente a las 2 dosis de la vacuna.

Indica que hay una precaución, no hay una contraindicación y estas personas deberían vacunarse. De hecho, advertía que, el consejo asesor técnico del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) está discutiendo esta información porque los estudios de investigación hay información limitada, pero estos pacientes deben vacunarse.

Aun no se sabe cuánto dura la inmunidad natural, y aquella producida por las vacunas, ya que se siguen estudiando.