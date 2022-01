Tras el informe a la Nación del presidente de la República, Laurentino Cortizo el pasado 2 de enero, en el que resaltó el crecimiento de un 14.9% en materia de economía durante el 2021, sin que se haya recuperado el nivel de crecimiento que se tenía en 2019 de un 17%, algunos economistas indican que cuando la nueva administración del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) revise las cifras, tal vez no sean tan altas.

Raúl Moreira, economista, manifiesta que es importante que las cifras se traduzcan en beneficio de la población, como plazas de empleos, ya que según cifras del INEC, actualmente hay 275 mil personas más desocupadas que las que se tenían en 2019.

“Todavía falta un largo camino por recorrer, para que ese crecimiento que se muestra con mucho orgullo se revierta a la población y satisfaga realmente las necesidades de tanta gente que hoy han tenido que recurrir a la informalidad para satisfacer sus necesidades económicas y familiares”, expresó.

Destacó que, aunque la minería es una de las actividades que más creció y que aporta 7% al Producto Interno Bruto (PIB), actualmente tiene menos empleados de los que tenía antes de pandemia.

Sobre la enorme deuda externa que tiene Panamá, y las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, asegurando que se disminuirá hasta 70%, Moreira expresó que sería bueno saber cómo lo van a hacer y en qué periodo de tiempo lo van a hacer, porque son 24 mil millones de dólares, tomando en cuenta que aún estamos en periodo de crisis y se requerirá más financiamiento.

En cuanto a los subsidios a empresarios en el sector turismo, el economista opinó que los empresarios siempre buscarán dónde están las ganancias, pero eso no necesariamente va a satisfacer las necesidades de la población, creando un arrastre de personas que ven de lejos el crecimiento económico, pero no la satisfacción de sus necesidades, en esos casos el Estado tiene que acudir a aliviar las falencias de estas poblaciones.

También mencionó que los gobiernos no tiene mecanismos claros de evaluación de políticas públicas, reconociendo que son necesarios los subsidios, no obstante, no se sabe el beneficio real, a quiénes se beneficia y el beneficio para la sociedad.

“Son cosas fundamentales de los apoyos fiscales del Estado, que estén focalizados, que lleguen a personas que realmente lo necesitan, y que tengan una fecha de cumpleaños, de manera que no sea un mecanismo permanente de ingresos como si fuera un cuasi salario”, indicó Moreira.

El economista señaló que el hecho de que no se tome una decisión sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, luego de haber hecho un diálogo enfocado en los problemas de la Caja de Seguro Social, es lo que lleva a las personas a ser incrédulas frente a lo que hace el gobierno.

“Hay incoherencia en el mensaje gubernamental en temas fundamentales para la economía y el bienestar del país”, aseveró.

En cuanto al abultamiento de la planilla, Moreira dijo que en medio de la crisis de la empresa privada, el Estado no puede eliminar puestos de trabajo, porque eso empeoraría la situación económica del país, de manera que en esos casos se ve la necesidad de establecer programas urgentes para emplear a personas de forma temporal mientras se recupere la economía.

Sin embargo, la planilla Estatal se comporta diferente a la situación del país, ya que el monto de la planilla sube en buena parte por aumentos salariales en el sector salud y educación, pero no aumenta en cantidad de personas, aunque esto no explica el aumento desacelerado que ha tenido.

Agregó que es escandaloso que se utilicen los fondos de la descentralización para establecer gastos de movilización de alcaldes y representantes que llegan a tener un salario de 10,000 dólares mensuales, “eso es inaudito”.

Por otra parte, está la falta de carácter en el Ministerio de Educación para tomar una decisión final sobre el retorno a las clases de los estudiantes.

También aprovechó para mencionar que el aumento de fletes está siendo utilizado como una palanca para magnificar y poner como excusa el aumento de costo más allá de la realidad que esto genera, comparándolo con el aumento de tasa de interés en Estados Unidos de 1.5%, y en Panamá la aumentan hasta 7%.

Por último, Moreira discrepó con aquellos que han dicho que el país tuvo un buen manejo de la crisis económica en pandemia, señalando que en otros momentos históricos que ha habido crisis se ha sido creativo, se ha disminuido el crecimiento, pero se ha permanecido por arriba de los demás, y en esta ocasión no fue así.

Aunque reconoció que en los próximos años Panamá tendrá un crecimiento sostenido producto de toda la estructura del centro financiero sólido, la zona de comercio y logística que hacen que haya una diversificación importante, pero esto dependerá de la transparencia, el proceso de vacunación continúe y las medidas que tomen los países que introducen al país en listas grises.