La noche del miércoles 20 de abril se vivía una gran algarabía en la sede del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Algunos diputados habían llegado rodeado de simpatizantes a presentar sus candidaturas para ocupar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La expectativa estaba centrada en la figura del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, pero un mensaje televisado acabó con los rumores, pero abrió las puertas de una polémica.

Fue un contenido audiovisual de 4 minutos y 13 segundos. Un Carrizo vestido con camisa blanca y corbata roja empezaba su mensaje - transmitido completo por la televisora estatal SERTV - destacando su relación con el presidente Laurentino Cortizo y los logros de su gobierno, pero en medio del video empieza a dirigirse a sus “compañeras y compañeros” del PRD en un tono político.

Destacó la alta participación de su partido en las elecciones donde se escogieron los delegados y recordó que 1 de cada 5 panameños que está habilitado para votar forma parte de las filas del partido gobernante.

“ A todas las compañeras y compañeros les agradezco su compromiso y entrega. Sigamos adelante. Unidos, repito, unidos los convoco para cumplir con nuestro destino. Uniendo fuerzas lograremos que perduren en el tiempo las conquistas sociales que solo el gobierno del Partido Revolucionario Democrático es capaz de lograr”, afirmó Carrizo al culminar el video.

De inmediato surgió el cuestionamiento: ¿Uso el vicepresidente Carrizo recursos del Estado para enviar un mensaje político?

La primera en ser consultada fue la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia Elsa Fernández, quien destacó que no le compete iniciar una investigación contra el Vicepresidente de la República.

Fernández aseguró que esta entidad no tiene facultad para investigar, si hubo o no una falta, en el caso del mensaje que realizó Carrizo. “ La Antai no tiene facultad directa sobre autoridades nominadoras que están contempladas en el Código Judicial”, advirtió.

Mientras que el abogado Ernesto Cedeño tiene otra opinión. “ El discurso político pasado ayer por SERTV, pudo haber flagelado el código de ética de los servidores públicos”, aseveró.

Para Cedeño el artículo 25 del Código de Ética de los Servidores Públicos habla sobre el uso adecuado de los bienes del Estado.

“ El servidor público debe proteger y conservar los bienes del Estado. Debe utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche y desaprovechamiento”, se lee en el citado artículo.

TVN-2.com intentó conocer una opinión por parte del Procurador de la Administración, Rigoberto González pero informó que no estaba muy familiarizado con el tema y que se iba a informar para poder ofrecer una opinión al respecto.

La versión de Carrizo

En medio de un evento público este jueves 21 de abril, el vicepresidente Carrizo fue abordado por los medios de comunicación y cuestionado sobre la polémica, pero no dio mayores explicaciones. “ Hicimos un video y el video se les mandó a todas las televisoras”, afirmó.

Con información de Tereza Espinoza.