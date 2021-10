Afectación en los procesos logísticos debido a la pandemia han provocado la caída de los programas de vacunación para combatir desde la infancia otras enfermedades en Panamá y otras zonas de la región, indicó el secretario Nacional de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Eduardo Ortega.

Actualmente, enfermedades como la viruela que fue completamente erradicada y la polio que solo existe en dos países han sido prevenidas gracias a estos programas de vacunación.

Vea también: Arranca la vacunación por barrido con Pfizer en varios circuitos del país

Ortega indicó que hoy día las coberturas vacunales están en un 20 a 30%, lo que es peligroso puesto que al momento de que se presente un caso de sarampión la velocidad en que esta enfermedad se trasmite es mucho más alta que la COVID-19; igualmente, en los casos de rubeola que se puede diseminar fácilmente en todo el país y son causas de muertes.

En el caso de la rubeola, el especialista sostuvo que existe una certificación de que el país está libre de ella desde el 2015, siendo la última vez que se presentó un caso de rubeola congénita en 2000 y la común en el 2002.

Destacó que Panamá tiene una historia de coberturas vacúnales por arriba del 80 a 90%, un esquema en el que los niños menores de un año de edad reciben entre 10 a 12 vacunas, pero actualmente, no se ha podido hacer.

“ Panamá previene 23 enfermedades a través de la vacunación, se vacuna contra 23 antígenos diferentes y tenemos uno de los programas más exitosos, yo diría del mundo, hay muy pocas vacunas que no ponemos y la razón por las que no se colocan es porque no existen en el país, como ejemplo el meningococo”, resaltó.

Ortega indicó que si hubo atraso durante estos dos años con la colocación de vacunas, se puede hacer una actualización a través de la semana de la vacunación, un evento que lleva adelante la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de esta manera los países regionalmente se organizan para realizar estos programas.

Dijo que en las escuelas desde el 2006 se vacunan a niños y niñas contra el virus del papiloma humano y se debe ir en el camino en la eliminación del cáncer cérvico uterino con esta vacuna.

Vea también: Ministerio de Salud espera resultado sobre menor con posible cuadro de rubéola

Además, sostuvo que deben retornar a las campañas intensas en los centros de salud y policlínicas y sobre todo en las escuelas.

Sobre el supuesto caso de rubeola que fue reportado en días pasados, Ortega indicó que si se demuestra que hay transmisión, se podría perder la calificación de país libre que se mantiene desde el 2015.