Cuestionan debilidad en la justicia y declaración de Mayín Correa sobre libertad de expresión

Contar con un sistema judicial sólido, efectivo y objetivo es de suma importancia, no solo para generar confianza y paz social entre los ciudadanos de un país, sino para atraer inversión extranjera que actualmente se requiere con urgencia para activar la economía del país.

Así lo ha dicho el abogado Rubén Castillo, que resalto el hecho de que hoy por hoy la percepción ciudadana en Panamá es que la justicia no está cumpliendo su rol.

“La justicia debe ser total e imperturbablemente independiente, debe ser imparcial y además se debe basar en la Ley. La justicia no debe hacer ningún tipo de distinción que vaya más allá de los hechos de una causa y las pruebas que aparecen en las mismas”, sostuvo.

Para el jurista, en Panamá hay problemas de infraestructura, en las bases que tienen que ver con la formación jurídica que debe ser mejor, hay problemas que tienen que ver con los códigos y leyes; entre otros elementos esenciales.

Castillo considera que se debe poner sobre la mesa el Pacto de Estado por la Justicia para mejorarlo, para que exista la sensación real de que esa independencia rige de manera vertical y horizontal en el Órgano Judicial. Aseguró que es un trabajo titánico, ya que muchas veces los operadores de justicia no entienden de que se deben enviar mensajes claros de que la justicia no puede estar sometida a ningún factor que la perturbe.

Destacó que, existe una necesidad de transparentar las actividades del Órgano Judicial, debido a que la justicia es algo que no se entiende con claridad, porque no es algo que debe estar solo en mano de abogados, sino que debe ser fácilmente entendible por la sociedad.

Castillo manifestó que en Panamá se debe cambiar la estructura constitucional y los diputados deben pasar a tener el mismo estatus de un ciudadano común en materia de justicia, porque la presentación de prueba idónea hace muy difícil una investigación contra un diputado. Señaló que generar la convicción de que la justicia alcanza a cualquier persona sin importar su investidura es un objetivo a cumplir en el futuro.

Indicó que para mejorar el tema de la independencia debe haber concursos, y sobre el tema estructural se requiere mayor cantidad de jueces para disipar la mora en el sistema judicial no solo de Panamá, sino de otros países porque es un problema global.

En cuanto al video donde aparece el supuesto esposo de una jueza que atendió el caso ‘Pinchazos’, a Castillo le hubiera gustado que hubiera dado una comunicación informal con la persona involucrada para preguntarle sobre la veracidad de los hechos, para disipar las dudas porque no se sabe cuánto va a durar la investigación del Ministerio Público.

Resaltó que mientras más transparencia exista, menos posibilidad para la especulación, bochinche y morbo, por lo que hay que entender los tiempos.

Otras reacciones

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño, dijo que los litigantes padecen por la cantidad de casos que hay con un mismo fiscal y el poco personal que existe. Coincidió con Castillo en que existen dos componentes que afectan la justicia que es la falta de presupuesto y de voluntad para cambiar el sistema judicial.

Expresó que es importante cambiar para mejorar la mora judicial, y para ello es necesario saber cuántos expedientes tiene un magistrado para que haya fiscalización y evitar la mora judicial y rezago.

“Hay casos dentro de la Corte Suprema Justicia que demoran años y no salen, uno de ellos es el del matrimonio igualitario que va para cinco años y todavía no sale. Ayer estuve investigando y dice que está en proceso de lectura, cuando tú presentas un proceso de lectura es que lo ven los 9 magistrados y si están de acuerdo van recogiendo firmas, eso no puede ser, eso es una gaznatada a la decencia”, acotó Cedeño.

Cedeño señaló que para que haya los cambios necesarios sería bueno que la cabeza abra un compás para permitir que expertos propongan ideas para modificar el sistema.

Sobre la alerta de los gremios periodísticos por las amenazas a la libertad de expresión, Cedeño dijo que el ciudadano debe apoyar la libertad de expresión y la libertad de información, porque es un derecho, y si se aceptan los ataques se puede contribuir a destruir la democracia.

En cuanto a la declaración de la diputada Mayín Correa en torno al tema, Cedeño dijo que está en desacuerdo que se establezcan medidas cautelares en contra de los medios de comunicación.