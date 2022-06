Con la intención de apoyar a los candidatos independientes en todo el país, los diputados Juan Diego Vásquez, y Gabriel Silva, anunciaron su intención de no correr a la reelección del puesto con miras a las elecciones de 2024, como parte del compromiso que han adquirido con la Coalición Vamos, de la que ambos forman parte.

La idea, de acuerdo con Silva, es poner a disposición sus conocimientos, apoyo y capital político para que “gente buena”, llegue a estos espacios y que puedan hacer los cambios que Panamá se merece.

Vea también: Diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva anuncian que no buscarán la reelección en la Asamblea

El diputado indicó que, para poder hacer cambios profundos desde la Asamblea, se necesitan no solo de cinco diputados independientes, sino de muchos más, que presenten buenas propuestas de ley.

Silva adelantó que, tomando en cuenta esto, en unas semanas estarán presentando el listado de los candidatos que estarán respaldando para las elecciones de 2024.

Recordó que, el compromiso de ambos, de no correr a una reelección fue realizado durante la campaña de 2019, junto con otros, como por ejemplo, no utilizar los privilegios innecesarios que tienen los diputados y no contratar a familiares.

Resaltó que han querido demostrar con hechos que es posible “una política, coherente, honesta, de compromiso y de palabra”.

Vea también: 'Existen puntos que todavía desconocemos', dice Vásquez sobre reglamentación de independientes

Para la escogencia de candidatos que apoyarán para 2024 tendrán un proceso establecido de ensayos, hojas de vida, videos y varias entrevistas, para asegurar que estos candidatos presenten buenas propuestas, no improvisen, piensen en el país y que renuncien al fuero penal electoral, entre otras características.