'Me sentí mal desde el viernes 21 de febrero', relata el primer recuperado de COVID-19 en Panamá

“Me sentí mal desde el viernes 21 de febrero”, afirmó Rojas, quien es profesor del Colegio del Colegio Monseñor Francisco Beckman, ubicado en Las Cumbres, en el área norte de la capital.

“Sentía rompe hueso, pero sin gripe. Tomaba líquido, sopa, agua de pipa para hidratarme. Luego voy al médico el martes de carnaval, no encuentran nada, pero me mandan un hemograma”, así explica Rojas, como fueron sus síntomas y su primer encuentro con un médico, en el que pensaron que tenía dengue.

Rojas señaló a Noticias AM que hasta llegaron a considerar que tenía hantavirus, debido a que viajó a la provincia de Los Santos.

Pensaron los médicos en la Caja de Seguro Social que podía ser hantavirus, porque había ido a La Tiza de Las Tablas”, dijo el primer recuperado de COVID-19.

El profesor del Colegio Francisco Backman cuenta que cuando le detectaron COVID-19 “estaba sedado y entubado”.

Rojas aclaro que el no realizó un viaje fuera de Panamá, que tampoco contagio a su círculo familiar. "Hablaron de un profesor que estuvo fuera del país. No he salido del país (...) y el profesor que mencionan no se quién es".

José Rojas agradece estar vivo y afirma que se debió a la vigilancia y cuidados del personal de salud.

Ahora el primer paciente recuperado de COVID-19 en Panamá, pide que la situación generada por la actual pandemia sirva para tener herramientas y que las personas adquieran cierto conocimiento en ciencias. Invita “no hacer falsas expectativas y que entiendan el trabajo de los médicos y científicos”.

Estudios

"No estábamos preparados para el diagnóstico de COVID-19. El virus seguramente llegó mucho antes de febrero. Los síntomas del primer paciente iniciaron el 21 de febrero", indicó José Loaiza del Instituto de Investigaciones Científicas.

El Instituto de Investigaciones Científicas, en conjunto de varios instituciones médicas locales, unieron esfuerzos para publicar estudios del seguimiento del primer paciente recuperado y del primer conglomerado de casos de COVID-19, que se dieron en el Colegio Francisco Beckman.

Estas publicaciones sobre los mencionados casos han sido avaladas instituciones internacionales.

Loaiza explica que se recabó la información clínica de centro medico donde fue tratado el profesor Rojas y luego se analizó el estado del paciente y la información epidemiológica el colegio Francisco Beckman.