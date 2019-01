Los momentos que deja la visita del papa Francisco a Panamá

El papa llega para armar 'lío' con los jóvenes

Tras unas 12 horas de viaje, el papa argentino arribó en horas de la tarde del miércoles 23 de enero a suelo panameño, para cumplir con su agenda oficial y participar de la XXXIV versión de la Jornada Mundial de la Juventud.

La llegada de Francisco marcaría la segunda visita de un pontífice al país. Juan Pablo II haría la primera el 5 de marzo de 1983.

El recorrido de Francisco, una fiesta de naciones

Miles de panameños y extranjeros se apostaron ese miércoles a lo largo del recorrido del pontífice, que inició sobre las 5:00 de la tarde desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, hasta la Nunciatura Apostólica en Clayton.

Poco antes de llegar a la vía España, a donde cambiaría de auto cerrado a papamóvil, un joven con la bandera de la República de Venezuela logró esquivar las vallas de seguridad e ingresar al perímetro de la caravana de seguridad que trasladaba al pontífice.

Pese a los incidentes menores, los panameños no dudaron en salir y documentar la llegada histórica del sucesor de Pedro.

Una foto memorable

Las conversaciones entre grupos de WhatsApp y redes sociales en la tarde del arribo de Francisco a Panamá eran en torno a una imagen.

La foto de un joven en silla de ruedas, llamado Lucas, que fue alzado por sus amigos para que pudiera ver al pontífice argentino durante su recorrido por vía España.

El retrato del fotógrafo panameño Carlos Yap, refleja el mensaje de la Iglesia que promueve Jorge Mario Bergoglio, una que se acerca a los más frágiles y discriminados por las sociedades.

El servicio público, un ‘sinónimo de honestidad y justicia’

La agenda oficial del segundo día de Francisco en Panamá contempló un encuentro con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil del país, en la sede de la Cancillería de la República.

Su único discurso como jefe de Estado de la ciudad del Vaticano mandó un mensaje contundente a los gobiernos y sector privado a vivir con “austeridad y transparencia”, un reclamo de las nuevas generaciones.

Francisco extendió el llamado a los líderes a demostrar que el servicio público “es sinónimo de honestidad y justicia, y antónimo de cualquier forma de corrupción”.

‘Escuchen a sus curas’

Durante un encuentro con obispos latinoamericanos, Francisco les instó a que escuchen a sus pueblos, a sus curas y promuevan programas para acompañar, sostener y acoger a los jóvenes, y evitar así que sean “seducidos” con respuestas inmediatas.

“Róbenselos a la calle antes de que sea la cultura de la muerte la que, ‘vendiéndoles humo’ y mágicas soluciones se apodere y aproveche de su imaginación. Y háganlo no con paternalismo, de arriba abajo, porque eso no es lo que el Señor nos pide, sino como padres, como hermanos a hermanos. Ellos son rostro de Cristo para nosotros y a Cristo no podemos llegar de arriba abajo, sino de abajo a arriba”, comentó el santo padre.

El pontífice invitó además a los obispos a seguir el ejemplo y las enseñanzas de san Óscar Romero, y utilizarlas como una “fuente constante de inspiración” para las Iglesias de la región latinoamericana.

Sean 'constructores de puentes’

Con el atardecer panameño de protagonista, el papa exhortó a los jóvenes en su primer evento a mantener viva la cultura del encuentro y “un sueño en común”, para llevar hacia adelante a la Iglesia.

En la ceremonia de apertura de la JMJ, el pontífice señaló que ir adelante no es para “crear una Iglesia paralela un poco más ‘divertida’ o ‘cool’ en un evento para los jóvenes”, ya que eso no sería respetarlos.

"Pedro y la Iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres y disponibles, más 'testigos del Evangelio’”, manifestó.

El papa recordó a la juventud que “algo los une”, sobre las diferencias culturales, históricas y lingüísticas, y a la vez les pidió ser constructores de puentes y no de "muros".

La abuela ‘arma lío’

Un cartel llamó la atención de Francisco poco antes de iniciar el recorrido desde la Nunciatura Apostólica hacia el Centro de Cumplimiento de Menores en Pacora.

“Abuelas también arman lío. #ConSabiduría”, se leía. Hayera Mollik lo tenía en sus manos.

El papa hizo un alto, se bajó del auto cerrado y conversó con ella, que además portaba una mitra con el nombre de su encíclica Laudato Si.

“Esta viejita que es más joven que yo, es valiente, hoy cumple años, así que le cantaremos cumpleaños”, se escucha en el video que se viralizó en redes sociales, poco después del encuentro.

El mensaje del cartel de Mollik quedó en la mente de Francisco, que compartió la anécdota con los obispos. Lo repitió nuevamente a los jóvenes voluntarios de la JMJ este domingo, a quienes invitó a juntarse con los abuelos “para armar líos”.

Oportunidades para jóvenes privados de libertad

Durante su visita al Centro de Cumplimiento de Menores, el papa Francisco insistió que las sociedades deben generar dinámicas que permitan la integración de sus miembros y eliminar las etiquetas que estigmatizan y dividen.

"Esta actitud contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas", expresó el pontífice a los jóvenes privados de libertad.

Según el santo padre, la alianza gobierno, sociedad y familias, debe pelear "para encontrar y buscar los caminos de inserción y transformación".

"Una sociedad es fecunda cuando logra generar dinámicas capaces de incluir e integrar, de hacerse cargo y luchar para generar oportunidades y alternativas que den nuevas posibilidades a sus hijos, cuando se ocupa en crear futuro con comunidad, educación y trabajo", apuntó Francisco.

Joven que dio testimonio al papa Francisco obtiene libertad

“No hay palabras para describir la libertad que se siente en este momento”. Su testimonio a Francisco pasó de metáfora a realidad.

Ese mismo día, “Luis” y otros ocho jóvenes detenidos en centros de Pacora y Colón obtuvieron su libertad.

Papa Francisco consagra el altar de la Catedral Metropolitana

Centro de la Arquidiócesis de Panamá, sus parroquias y de sus iglesias sufragáneas, la Catedral Basílica Santa María la Antigua ha sido punto de encuentro de grandes momentos del país y sigue marcando la historia.

El 26 de enero, el papa argentino consagró su altar en una memorable ceremonia. Francisco es el primer pontífice en presidir un acto similar a éste en Latinoamérica.

Durante su homilía, el pontífice argentino reconoció el “cansancio” de sus sacerdotes y consagrados, que nace ante las “tóxicas” condiciones laborales y una Iglesia “herida por su pecado”.

La preocupación de los jóvenes del mundo durante almuerzo

Unos diez jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar muy de cerca con el papa Francisco sobre problemas globales y las realidades de sus países, en el Seminario Mayor San José.

Se habló durante el almuerzo privado con el pontífice sobre abuso sexual, cristianos perseguidos en Palestina, cambio climático, unidad en la Iglesia y cómo atraer nuevamente a aquellos jóvenes que se han alejado de la institución presidida por Francisco.

Emilda Santo Montezuma, de 21 años y proveniente de la comarca Ngäbe Buglé, representó a la juventud indígena en el almuerzo con Francisco.

La joven agradeció la oportunidad, que describió es de "todos los pueblos indígenas de Panamá, de América Latina y del mundo".