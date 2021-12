El analista político Eugenio Stoute no vislumbra un escenario satisfactorio para que se logre finalmente un cambio a la Constitución de la República, tras vencer el plazo de un intento fallido de grupos de la sociedad civil para una constituyente, por lo que el panorama es incierto.

Según Stoute, “ni llegando otro ocupante al poder Ejecutivo” se cumplirá tal fin.

Recordó que, durante en el tiempo que lleva el gobierno de Laurentino Cortizo, ya van dos intentos fracasados de reforma constitucional, el primero de ellos por parte del mismo mandatario, que le llegó como resultado de la concertación y que concluyó en “desastre total”, por lo que tuvo que ser retirado, y ahora la iniciativa de estos grupos de la sociedad civil.

El analista destacó que, si no se le explica a la ciudadanía, para qué se quiere cambiar la Constitución, qué es lo que se quiere cambiar, y en qué les afecta estos cambios, no mostrarán ningún interés y pensarán que lo que no les afecta no tienen por qué apoyarlo.

Stoute no ve opciones, al indicar que tanto la vía de la Asamblea Nacional, como la de recolección de firmas están cerradas y no hay posibilidades.

Solo queda, dijo el analista, que un presidente consciente de la catástrofe hacia la que avanza el país convoque mediante un referéndum la autorización para que los ciudadanos opten por una constituyente originaria.

¿Qué presidente es el que llegará a convocar esto?, cuestionó Stoute, al señalar que no parece haber entre los partidos y entre sus dirigentes el menor interés en cambios profundos a la Constitución de la República.

A su juicio, el régimen político o la forma en que se articulan los poderes en Panamá, se ha derrumbado, corrompido y en descomposición, por lo tanto, uno de los cambios a la Constitución, sería la dotación de un nuevo régimen político.

Un ejemplo planteado, es que es inconcebible que, en un país tan pequeño como Panamá, el presidente no tenga que rendir informes o cuentas a la Asamblea Nacional cada cierto tiempo; “se presenta una vez al año, dice un discurso en el que habla lo que él quiere decir, nadie le puede preguntar nada, se retira y hasta el año que viene”, lo que no puede continuar.

También hay que romper, con la forma clientelista en la que se escogen a los diputados, y se rompe según Stoute, mediante la elección de diputados nacionales, es decir electos nacionalmente, para igualmente evitar la corrupción que existe en los circuitos.

"En el caso del sistema judicial, tiene que haber cambios sustanciales, no puede ser que los diputados juzguen a los magistrados y viceversa, lo que también alimenta un sistema judicial corrupto. Tampoco puede ser posible que sea el gobierno, quien escoja al procurador General de la Nación", sostuvo.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, destacó que, por ejemplo, en el caso de las actas del consejo de ministros que se declararon materia reservada por los próximos 10 años, dan todos los elementos para pensar mal y no se entiende qué es lo que ocultan, lo que es igual en todos los sentidos.

Para el analista, se le ha quitado, perdido y robado al ciudadano, su condición de consultar, exigir y decidir. De esta manera “el país está caminando hacia una catástrofe, porque la codicia está haciendo ciegos y sordos a quienes nos gobiernan”.