Ece Cesmioglu, es novia de Taner Ölmez, amiga de Farah Zeynep Abdullah y le encantan los animales

¿Qué tanto sabes de la sultana Atike? Sí, la hija rebelde de la sultana Kosem, pero no hablaremos de ella sino de Ece Çesmioglu.

Ece Çesmioglu nació el 26 de noviembre de 1990 en Estambul, Turquía. Ece es una conocida actriz de cine teatro y televisión turca.

Estudios: Se graduó del departamento de teatro de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. Pero comenzó su carrera como actriz siendo niña.

Vida familiar: Ella nació y creció en Estambul, Turquía, pero su familia es inmigrante yugoslava.

Fama: La bella actriz hizo su debut en el mundo de la actuación en la serie "Let the Children Not Hear" en 2002, y en 2006 se hizo conocida por su papel de Ceren en la serie "Two Families". Su estrellato continuó siendo la sultana Atike, hija del Sultán Ahmed I y Kosem.

Curiosidades: Su signo zodiacal es sagitario y se describe como una mujer natural. Además, una frase que con la que se identifica es “No mucho” o “Suficiente”. Le encanta viajar y le encantan los animales, de hecho, tiene dos perros.

Además, es amiga de la actriz Farah Zeynep Abdullah, quien interpretó a Farya. También es amiga del actor Özgür Emre Yıldırım y de la actriz Ozlem Ocalmaz.

Relaciones amorosas: Mantiene una relación amorosa con el actor Taner Ölmez, quien dio vida al sultán Osmán en Kosem.