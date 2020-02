Conoce a los amores reales de Final del Paraíso

Ellos son los afortunados y afortunadas que conquistaron el corazón en la vida real de los actores de Final Del Paraíso. ¡Te los presentamos!

Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina en Final del Paraíso se casó a finales de 2019 con el también actor colombiano Sebastián Caicedo. La pareja tenía una relación amorosa de más de 8 años. Todo comenzó cuando Villalobos compartió papeles con Caicedo en una novela durante un año, pero nunca pasó nada. Después de un año se reencontraron mientras la actriz grababa “Sin senos no hay paraíso” y ahí nació el amor.

La actriz confesó que lo que la cautivó y enamoró por completo de su novio fue la gran caballerosidad que lo distingue.

Gregorio Pernía, mejor conocido como El Titi, el villano de Final del Paraíso lleva más de 13 años casado con Erika Rodríguez, una guapa modelo colombiana con quien tiene dos hijos: Luna y Valentino.

El corazón de Fabián Ríos quien interpreta a Albeiro en Final del Paraíso tiene dueña desde 2005. La afortunada es la actriz colombiana Yuli Ferreira. Ambos son padres de Lucia y David. El inicio de este romance es admirable, vivían en un apartamento en Bogotá solo con una colchoneta y una olla.

Catherine Siachoque y su esposo, el actor y director Miguel Varoni, forman uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo tras más de dos décadas de relación sentimental. "Ese hombre es mi vida. No podría decir ni mi amor, ni mi complemento porque cualquier cosa que diga podría dejar fuera las otras cosas. Yo no me imagino a mí sin él". La pareja esta junta desde 1997.

Siachoque, quien interpreta a Doña Hilda en la serie “El final del Paraíso”, se conoció con Varoni cuando él era Miguel F y ella Juana Caridad, sí durante la novela colombiana “Las Juanas”.

Kimberly Reyes quién interpreta a La Diabla en Final del Paraíso se casó en 2018 con el empresario Federico Severini. Su historia de amor comenzó en 2015 en Barranquilla, Colombia, cuando se vieron por primera vez en una discoteca, lo más sorprendente es que la mamá de Kimberly fue el cupido de esta relación.