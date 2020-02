Farya y Silahtar mantuvieron un romance tras grabaciones de Kosem

El amor entre Caner Cindoruk, quien interpreta a Silahtar Mustafa Pasha y Farah Zeynep Abdullah, quien interpreta a la Princesa Farya Bethlen trascendió del set de grabación a la vida real.

Este amor nació en 2017 cuando la pareja grababa Kosem. Al principio el romance se mantuvo en secreto. La pareja en una ocasión aprovechó las redes sociales para admitir su romance. Luego en una entrevista, la actriz turca les confirmó a los periodistas que ella y Caner mantenían un romance que nació en el set de grabación.

Esto no es todo, en una ocasión, los medios turcos afirmaron que Metin Akdülger, quien interpreta al sultán Murad se enojó con Caner debido a que él estaba interesado en ella. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por Farah.

"No hay pelea y nunca sucedió, no hay disturbios, no es verdad lo que está escrito sobre nosotros, aparte de lo que dijimos. Metin y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y desde el principio, Metin y Caner son amigos muy cercanos".

Pese a que se veían muy enamorados el amor duró muy poco.