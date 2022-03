Por Carolina Castellanos



Erick y León continúan metidos en problemas a pesar de que tienen los policías encima, pero esta vez, se trata de Rosario Montes. La malvada cantante se introdujo en la hacienda de Juan y Norma, acto que desencadenó que los mellizos actuaran de mala manera, al creer que era una ladrona.

El suceso no termina ahí, pues la cantante es reconocida por una trabajadora de la casa y al darse cuenta de que los mellizos son hijos de Juan y Norma decide marcharse y los amenaza con demandarlos.

Esta situación produjo que los padres encarara a los hermanos para conocer qué había pasado, evidentemente los mellizos mienten y Juan los acusa de abusadores. Inmediatamente el ambiente se torna pesado y antes de seguir la discusión, Norma le da una bofetada a su esposo y para evitar el conflicto este se marcha del lugar.

Al enterarse Juan David del hecho, al día siguiente les exige a sus hermanos que le pidan disculpas a Rosario. Los dos establecen su primera conversación y una vez más los mellizos se libran de una nueva denuncia. Sin embargo, León y Erick se dan cuenta de que entre Juan David y la cantante ocurre algo, ya que los dos compartieron miradas fuertes.

Posteriormente, ocurre lo menos esperado. Óscar Reyes ha tenido un hijo con otra mujer que no es su esposa Jimena Elizondo, quien siente que no hace feliz a su marido porque no puede concebir.

El capítulo muestra cómo Óscar está fascinado con Duván Clemente, hijo en común con Romina Clemente, una mujer desagradable; sobrina de “La gitana”, quien viene utilizando magia negra para unir a Romina con Óscar y que este deje a Jimena para siempre.

Óscar comparte con su hijo, quien sabe que es su padre. Al llevarlo nuevamente a su hogar, Romina aparece y discute con él exigiéndole que vuelva con ella y deje a Jimena, a lo que el hombre le responde que él solo ama a su esposa y no la dejaría. Enfurecida, la mujer va a donde su tía, le comenta lo que ocurrió y que quiere ocupar el lugar de Jimena.

Por otro lado, después del encuentro entre Juan David y Rosario; Juan decide investigarla y saber quién fue. Por lo que se dirige a casa de su abuela, donde establece una conversación con su abuelo, quien le relata el pasado oscuro de la cantante y que la conoció desde el día en el que llegó a San Marcos hasta el día que se fue sin despedirse de nadie.

Finalmente, se cierra el capítulo en una discusión entre Rosario y Gunter donde le confiesa que, si Juan David Reyes no la busca, sería ella misma quien iría por él.

