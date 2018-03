Él despierta algo en mí que aún no se explicar. Él me hizo reflexionar sobre mi “legado” en esta tierra y el de mi familia. Él me impulsa al amor y a ser incondicional.

No busco como explicarlo, simplemente me dejo llevar cuando siento que él me habla. Su figura, su porte y su fuerza me hace sentirlo mío y de todos. Su mirada me transmite amor, compasión, ternura, carácter, firmeza y me impulsa para hacer el bien.

Él hace que lo amé de una manera fácil, pues sus transformaciones han trascendido todo escrito frio y formal del Vaticano.

El papa Francisco, se siente como propio, como el tío, abuelo y cura de la parroquia del barrio.

Aún recuerdo aquel día, ya hace 5 años, cuando me equivoqué al no reconocerlo, pues venía de sotana blanca y no ataviado con los tradicionales ornamentos (rojo escarlata) propios de la entronización papal.

El hecho que viva en la casa de huéspedes del Palacio Pontificio habla de su humildad. Es un hombre, más que sencillo, es brillante pues ha hecho frente a los encontrones entre conservadores y progresistas dentro de la Casa de Pedro.

Es inteligente, pues se reconcilió con la ciencia y la usa en favor de la humanidad.

Aún recuerdo las imágenes de sus visitas a los sitios sagrados del Islam y judaísmo, eso es ejemplo de madurez y liderazgo.

¿Qué si el mundo ha cambiado en estos cinco años?

No lo se, lo que sí, es que ha hecho que se replanteen muchos aspectos del 'Mundo Cristiano Moderno', acorde al siglo 21.

Sus viejos y desgastados zapatos reflejan su pausado pero intenso caminar, no sólo por el mundo, sino por su amada Argentina, donde se enfrentó a una altanera, desafiante y poderosa Cristina Kirchner.

Ya me lloverán las críticas de quienes piensan o sienten distinto a mí, lo mejor es que yo no diré nada, pues creo que no se trata de un tema religioso ni enajenación. Si fuera mentira o demagógico su discurso, él pagará por sus culpas, lo cierto es que es un líder de aquellos que al mundo le hace falta.

Incomprendido y contracorriente, Francisco no se desgasta en peleas o diferencias. En un mundo en que las guerras, las violaciones a niños y mujeres, el hambre, la corrupción etc. nos aflige día a día, él enamora con sus mensajes enviados con su voz anciana y su palmadita de mano temblorosa.

Él pasará a la historia, no sólo como el Papa del fin del mundo, o latinoamericano, sino como un hombre que hizo un antes y un después en siglos de historia tras los pases de Jesús.