Tras 100 días de gobierno, Cortizo habla sobre compra de diputados, corrupción y lo que no se hizo en Colón

A 100 días de iniciar su mandato, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, habla sobre compra de diputados, empresas corruptas, magistrados y lo que Juan Carlos Varela no hizo en Colón.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político del mandatario, controla el Órgano Ejecutivo y Legislativo. Cortizo dejó claro que conoce los manejos dentro de la Asamblea.

Asamblea Nacional

“A mí nadie en la Asamblea me va a enseñar a hacer hijos, ni yo le voy a enseñar a hacer hijos a nadie en la Asamblea. Yo conozco cómo funciona la Asamblea”, manifestó el Mandatario. Lo que sí no voy a hacer es estar comprando diputados”, enfatizó.

Con la mayoría absoluta de diputados que mantiene el PRD en la Asamblea, no parecieran ser necesarias las compras. Sin embargo, ambos órganos del Estado no coinciden en todo. El presidente hizo una clara distinción para alejarse de las controversias que ocurren en el Legislativo.

"Que la Asamblea haga lo que quiera. Nosotros, que pasen nuestras leyes. Ellos ya tienen que ser mayores de 18 años, que hagan su trabajo", afirmó y añadió que “con el presidente de la República nadie mide fuerzas”.

Como muestra de su relación con el Legislativo, Cortizo señaló la aprobación de leyes como la que reglamenta Asociaciones Público Privadas, y la que modifica los procesos de compra de medicamentos.

Odebrecht y Blue Apple

Una legislación que ha generado controversia entre la ciudadanía es la Ley que reforma las Contrataciones Públicas. Específicamente, el hecho que empresas condenadas por corrupción como Odebrecht, o vinculadas a escándalos como Blue Apple, participen aún en licitaciones públicas.

“Llegaron a un acuerdo legal. Ellos hablaron, aceptaron un delito, se les redujo la pena y pueden seguir trabajando. No puedes llegar como un nuevo gobierno y decir no, ese acuerdo de la administración de justicia de la República de Panamá ya no vale”, justificó Cortizo. “Yo voy a respetar esos acuerdos. Estoy a favor del concepto de colaboración efectiva”, concluyó.

El Jefe de Estado apuntó a los nombres de involucrados que fueron mencionados en las delaciones, señalando que la sociedad quiere llevar esas personas ante la justicia.

Justicia

Sobre la justicia, Cortizo declaró que “el país necesita fiscales valientes, para no usar otra palabra, necesitamos jueces valientes, procuradores valientes, magistrados valientes, que hagan su trabajo”.

Adelantó que ya vio la lista preliminar de aspirantes a la Corte Suprema de Justicia que envió la comisión del Pacto de Estado por la Justicia.

“Los nombres van a salir de esa lista”, prometió. Aseguró que nadie lo ha llamado para decirle que nombre a alguien y adelantó que se utilizaran los servicios de una empresa para revisar el historial de los candidatos, de forma similar a cómo se hizo con la escogencia del administrador del Canal de Panamá. Buscará conocer los fallos hechos por los aspirantes y “su comportamiento”.

Cortizo adelantó que llamará a sesiones extraordinarias a la Asamblea.

Colón y Varela

“Mucha gente de Colón es buena. Lo único que necesitan es apoyo, que se le respete. No puedes llegar a la Ciudad de Colón y agarrar todas las calles y destruirlas”, manifestó el mandatario sobre la situación actual de la provincia. Luego, se refirió a su antecesor, Juan Carlos Varela.

“Él es un expresidente y tuvo 5 años para hacer lo que no hizo en Colón. Y ahora Nito Cortizo lo va a hacer”, declaró. Apuntó además que en 2016 el gobierno anterior se comprometió a rehabilitar carreteras, una promesa que nunca cumplió.

Economía

Cortizo adelantó que el Gobierno Nacional está por cerrar un acuerdo con los bancos panameños para el pago de 420 millones de dólares adeudados al sector. Considera que esto servirá para dinamizar la economía.

Panamá ha emitido bonos por 2 mil millones de dólares. En enero de 2020 se vencen bonos contraídos anteriormente, es decir que será el momento para que Panamá pague. Parte de los 2 mil millones, de acuerdo a Cortizo, serán usados para pagar esa deuda. Considera buena idea también buscar emitir más bonos para pagar deudas venideras. En otras palabras, contraer deuda para pagar deuda, aprovechando bajas tasas de interés.

Destacó que el sector agropecuario recibirá un mayor apoyo con las modificaciones al F ondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). El 50% de este fondo estaba dirigido al sector agropecuario. Cortizo señaló que se tomaron medidas para que el porcentaje aumente al 75% y en 2024 al 100%.

Comentó que ya aprobaron destinar 10 millones de dólares al sector turismo y que se invertirá en la promoción internacional.

El Mandatario defendió las medidas de contención y enfatizó que las instituciones deben enfocarse en la ejecución de sus presupuestos.

“De nada vale que le digamos al país que tenemos un gran presupuesto, si el cálculo de los ingresos no da”, afirmó, añadiendo que se ha recortado el gasto en viajes y consultorías.

Lo bueno, lo malo y lo feo

Para el presidente lo bueno de estos 100 días ha sido su equipo de trabajo, lo malo las finanzas públicas, y lo feo los homicidios.

De su equipo destacó la mezcla de experiencia y juventud. Alabó el trabajo de su vicepresidente José Gabriel Carrizo, añadiendo que “la última decisión del gobierno actual la toma el presidente de la República, Nito Cortizo. Que nadie se equivoque”.

De las finanzas, reveló que se encontraron 100 millones de dólares más en cuentas por pagar de lo que pensaban antes de asumir el poder las cuáles totalizan 1,100 millones de dólares.

De los homicidios, reconoce que no están conformes con la inseguridad en el país y aseveró que están en proceso de integrar su plan de seguridad.

Para Cortizo, su legado debe ser “un gobierno que haga, pero no robe”.