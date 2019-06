El Ministro de Ambiente y la devastación causada por proyectos cerca del Canal

“Nosotros en el Ministerio de Ambiente nos tocó fiscalizar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá que tiene una huella de 142,000 has. Todos los proyectos en cuestión, que son aproximadamente 4 proyectos: el 8-carriles, la Omar Torrijos, la potabilizadora... Esos proyectos tienen una huella que no supera las 475 has. Es menos del 1% de lo que hemos ya monitoreado”.

¿Tuvo la ampliación del Canal de Panamá una huella de 142,000 hectáreas?

Vamos a chequearlo

La huella de un proyecto es el área de territorio impactado, intervenido o afectado por una obra.

Según el Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación del Canal, la huella total del proyecto es de 1,957 hectáreas, incluyendo 692 hectáreas de bosque, así como áreas de uso urbano, de manglares, entre otros, que se vieron impactados por la construcción del tercer juego de esclusas.

Las 142,000 hectáreas mencionadas por el ministro Sempris corresponden al Área de Estudio Específico, sombreada en amarillo en este mapa. Esta es aquella que fue estudiada para determinar posibles efectos indirectos del proyecto e incluye vastas áreas protegidas como el Monumento Natural Isla de Barro Colorado, así como lagos y áreas oceánicas.

Conclusión

El estudio de impacto ambiental de la ampliación del Canal demuestra que la huella total del proyecto es significativamente menor a la mencionada por el ministro Sempris.

Es por esto que la afirmación del ministro NO PASA el chequeo.