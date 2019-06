Laurentino "Nito" Cortizo se convierte en el próximo presidente de Panamá

El magistrado presidente del Tribunal, Heriberto Araúz, lo comunicó vía telefónica a Cortizo a las 11.40 de la noche. El anuncio se hizo con un 95% de las mesas escrutadas.

Las cifras preliminares del Tribunal revelaban una ventaja de aproximadamente 37 mil votos a Cortizo sobre su rival de Cambio Democrático, Rómulo Roux.

Roux reportó presuntas irregularidades durante el proceso de votación, por lo que no reconoció la victoria de Cortizo, esperando primero revisar las actas con los registros de votación.

Cortizo manifestó que su gobierno buscará hallar fortaleza a través de la concertación nacional para traer prosperidad y paz al país.

La proclamación oficial de Cortizo está prevista para el próximo jueves 9 de mayo.

El discurso del presidente electo

El Centro de Convenciones del Hotel El Panamá fue el escenario donde el presidente electo pronunció un discurso ante sus seguidores y les agradeció por el apoyo brindando durante la campaña electoral.

“Yo me debo a ustedes. A todos los panameños. No los voy a defraudar. “Nito” Cortizo será el primer obrero del país. Se trabajar muy duro, se luchar y voy a servir a mi país con humildad, dignidad y honestidad”, declaró Cortizo.

Cortizo repitió varias consignas de campaña durante su primera intervención pública como ganador virtual de las elecciones generales de este 5 de mayo.

“Voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. “Nito” Cortizo no va hacerle los mandados a nadie. Yo me debo a ustedes. No es llegar al poder a robar, ni a poderes económicos, ni políticos”, enfatizó.