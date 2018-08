¿Que Bettina y Sonia no se llevan? ¿Que nuestra presentadora no quiere que vuelva la exguerrera al programa? ¿Por qué no se siguen en redes sociales?

El fin de semana se publicó una imagen en el Instagram de Esto es Guerra, donde aparecían tres exguerreras de Cobras y Leones, Sonia, Julia y Delany. En la imagen se les preguntaba a los seguidores a quién deseaban ver de nuevo cuando el formato vuelva.

Para sorpresa de muchos, Bettina respondió a la foto solamente diciendo: "Definitvamente Julia y Delany", haciendo que la gente se preguntara: ¿y por qué no Sonia?, ¿Qué pasa?

A raíz de eso muchos se dieron cuenta que Bettina no sigue a Sonia en Instagram, aunque ella a Bettina sí.

Obviamente le preguntamos a Bettina qué sucedía, y nos explicó que obviamente le parece que al estar viviendo en España de nuevo, Sonia no vuelve a Cobras y Leones. Pero más allá no nos dijo nada.

¿Gato encerrado?

Amanecerá y veremos.