Las redes sociales son poderosas, y a través de ellas se envían mensajes subliminales, como cuando alguien borra todas las fotos de su pareja, y ya uno sabe que algo anda mal. ¿Qué significa cuando dos amigos, a los que todos involucran sentimentalmente se dejan de seguir de la noche a la mañana?

Bueno, eso fue lo que ocurrió con Neka y Joako, y el fin de semana todos se dieron cuenta.

Conversamos con ellos y sus respuestas fueron:

"Yo no lo dejé de seguir, jajaja", nos dijo Neka. Le enviamos las pruebas de que sí, y acto seguido notamos que LO VOLVIÓ A SEGUIR ESTA MAÑANA. ¿Cuál es el misterio Nekita?

Luego, hablamos con Joako. "Seguir o no seguirse no significa nada jajajaja, con Neka todo bien, la relación entre nosotros no ha cambiado, como siempre divertida y con buena vibra. Le ponen drama de más". ¡Juuuummmmmm!

¿A alguien más le huele raro aquí?

Y sí, aún ni queremos mencionar (pero igual lo haremos jejeje), el hecho de que este fin de semana Joako fue visto con una chica en una piscina. ¿Tendrá algo que ver?