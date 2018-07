Joneka nos hace suspirar... ¿dedicándose canciones?

Si hay algo de lo que Esto Es Guerra puede presumir es de que las sorpresas siempre abundan y hoy no fue la excepción.

Durante el programa la ausencia de Joako fue muy comentada y los guerreros cada que podían preguntaban por su compañero, hasta que a nuestros intrépidos presentadores se les ocurrió llamarle y no iba a ser de otra forma que desde el teléfono de Neka, en la llamada supimos que el chico se encontraba haciendo "asignaciones especiales" y por eso no había llegado al teatro, pero que estaba en camino.

Minutos después, el guerrero arribó al estudio y no solo eso, llegó con un nuevo look, totalmente platinado y con la simpatía que lo caracteriza. Como la curiosidad es como es, de una vez le preguntaron a Neka su opinión ante el cambio de Joako y ella contestó que "a el todo le queda bien". ¿Qué tal?

Pero la cereza del pastel se la llevó el momentazo en el que Neka le cantó a todo pulmón, el clásico de Chayanne: "Un siglo sin ti", que si no recuerdan la letra dice algo más o menos así: "Y ahora que no estas aquí, me doy cuenta cuanta falta me haces" también otro pedacito dice: "Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer... un día es un siglo sin ti". ¿Cómo se quedaron?

Pero bueno, mejor véanlo por ustedes mismos con este video: