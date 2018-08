ENTREVISTA EXCLUSIVA: Ignacio Baladán habla sobre Neka, EEG Panamá, venir a nuestro país el otro mes, y más

Ignacio Baladán ya es una figura reconocida en nuestro país, y es que el guapo uruguayo que compite en Esto es Guerra Perú ya entró al corazón de muchas panameñas.

Hemos publicado ates sobre él, por el interés entre él y nuestra guerrera Neka Prila, pero ahora fue un mensaje en las redes sobre un posible viaje pronto el que llamó nuestra atención.

Por ende, esta fue la entrevista:

ISA: Primera pregunta, ¿estás consciente de que en Panamá ya eres una figura conocida con fans y todo?

IGNACIO: Bueno, no sé si tan conocida, sí me han escrito, varias personas y sí hay varias personas que me siguen, y la verdad es que me alegra mucho que haya mucha gente en Panamá que me sigue, me escribe y me quiere, y que pueda estar un poco cerca por las redes, aunque estemos lejos.

ISA: ¿Es cierto que vienes el 30 de septiembre? Lo vimos en un comentario en redes.

IGNACIO: Estamos viendo, estamos viendo. Lo que pasa es que para esa fecha tengo unos días libres, y estoy cuadrando para ir, un buen fin de semana y dar una vueltita por allá. Tengo todas las invitaciones respectivas.

ISA: Ah, vienes fin de semana. ¿No te gustaría venir a EEG Panamá?

IGNACIO: Bueno, ¿a quién no le gustaría ir a otro país y poder participar en un programa como Esto es Guerra Panamá? ¡Sería una linda experiencia estar ahí! Pero bueno, uno nunca sabe. Primero toca visitar Panamá, y luego si puede salir la posibilidad de estar ahí, normal, yo no tendría problema. No me vendría mal una experiencia así, y sobre todo en un país tan hermoso y con gente tan agradable.

ISA: ¿Vendrías solo o de paso te traes a Pato Parodi jajaja?

IGNACIO: Jajaja, y eso va a depender de los días de cada uno, pero sería bueno ir con Pato.

ISA: No puedo entrevistarte y no preguntarte... hemos notado comentarios coquetos en los post de nuestra guerrera Neka. ¿Qué nos puedes decir de eso?

IGNACIO: "Bueno como ya he comentado, me parece una chica muy bonita, super pilas, buena onda, y ya, jajaja lo dejo a tu criterio, más de eso no te puedo decir por acá".

ISA: ¿Esos comentarios son coqueteos? ¿O solo nos parece a los románticos empedernidos?

IGNACIO: Jajaja ah no sé, qué te dijo Neja con todo esto. ¿Se puede responder con otra pregunta?

ISA: Jajaja no, eso es trampa. Tú tranquilo...

IGNACIO: Jajaja, bueno no creo que hay más que decir, como te dije antes, creo que es una chica muy linda que tiene un carisma, una simpatía, una vibra, una energía, que es muy particular, muy positiva, muy linda, así que creo que no hay más que decir, creo que ahí te respondo todo jejeje.

ISA: Awwww... Bueno, sé que te preguntaron en un programa de Perú por Joako Fábrega, ¿Tienes un mensaje sobre él o para él?

IGNACIO: Jajajaja no, nada que decirle, es mi compatriota, los dos uruguayos.

ISA: ¿Qué piensas sobre Esto es Guerra Panamá? ¿Te gustaría que volvieran Cobras y Leones?

IGNACIO: Obvio, me encanta lo que he visto de EEG Panamá. Me encantaría que volviera Cobras y Leones obvio, creo que eso le daría el toque ideal, creo que acá en Perú también, es que es la base de todo, Cobras y Leones lo es todo, es donde se dan los conflictos, la competencia pura. Y obvio, Leones 100%.

Pronto podrán leer más...