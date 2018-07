Cada pareja es diferente, pero las reglas a continuación son invaluables en una relación, según nuestro querido BK.

1. Escucharla2. Nunca tener la razón, aunque sí la tengas3. Solo quiérela, no trates de entenderla4. No olvidar los detalles, no importa cuánto tiempo lleven juntos5. Llevarte bien con su familia y que se lleve bien con la tuya6. La confianza es fundamental, que ella confíe en ti y tú en ella7. Tener buena comunicación8. Hablar de una vez cuando algo no te gusta y buscar soluciones y no culpables 9. Darle su espacio10. Distribuirse las iniciativas, que ambos propongan