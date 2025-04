¿Cómo inspiramos a los jóvenes? Johel Batista explica por qué es un Héroe por Panamá

Ciudad de Panamá/La búsqueda de quienes están haciendo la diferencia en sus comunidades ha comenzado. Héroes por Panamá 2025 abre oficialmente su convocatoria para nominar a jóvenes que, desde cualquier rincón del país, estén dejando huella con su trabajo, su pasión y su compromiso con el bienestar colectivo.

También puedes leer: Héroes por Panamá 2025 abre inscripciones: así cambió la vida de Abel Aronategui y su fundación

Entre quienes han vivido esta experiencia transformadora se encuentra Johel Batista, presidente y fundador de la Fundación Ayudinga, quien fue parte de Héroes por Panamá en el año 2012 cuando tenía apenas 15 años, y nuevamente en 2020, en la edición especial Héroes por la Pandemia. Hoy, con 28 años, Johel recordó con gratitud cómo esta plataforma le dio impulso a una iniciativa que ya le ha dedicado la mitad de su vida.

“Ayudinga empieza cuando tenía 14 años. Se puede decir que tengo 28 entre 14: la mitad de mi vida la he entregado a este proyecto. Y ¿sabes qué? No me arrepiento ni un solo segundo. Cada minuto, cada día, cada año ha valido la pena”, expresó con emoción.

La Fundación Ayudinga nació con un objetivo claro: generar empatía a través del conocimiento. Johel lo resume así: “Se trató inicialmente de poder ser un joven explicándole a otro joven el mismo código, en el mismo lenguaje, usando cosas con las que uno se identifica. Que tú digas: ‘esto me pertenece, yo soy esto, me gusta esto’”.

Inspiración a nuevas generaciones

Pero, ¿cómo se inspira a las nuevas generaciones a seguir ese camino? “Ese es el trabajo que hemos estado haciendo todos estos años en Ayudinga. Y si no hubiese sido por Héroes por Panamá, no estaría hoy aquí, echando el cuento”, destacó.

Por eso, hoy más que nunca, invita a toda la ciudadanía a identificar, reconocer y nominar a esos jóvenes que están marcando una diferencia, sin importar el área en la que se desempeñen: ciencia, arte, educación, deporte, tecnología, salud, medio ambiente o trabajo comunitario.

“Si conoces a cualquier persona, cualquier joven, que está haciendo un impacto positivo en la sociedad, nomínalo a Héroes por Panamá 2025. Te aseguro que esa será una experiencia que transformará su vida, le dará razones para crecer, para seguir, y sobre todo para soñar”, explicó Johel.

¡Historias comprometidas con su país!

Héroes por Panamá no es solo un reconocimiento: es una plataforma para dar visibilidad, fomentar alianzas y potenciar el desarrollo personal y profesional de jóvenes comprometidos con su país.

Las nominaciones ya están abiertas. Para postular a ese joven que te inspira, visita www.heroesporpanama.com. Comparte esta oportunidad. Quizás, con solo un clic, estés cambiándole la vida a alguien más.

Héroes por Panamá 2025: inscripciones abiertas. Ayudemos a los que ayudan. ¡No lo olvides!