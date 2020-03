Mujeres que cambiaron la forma de ver y entender el mundo

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer te presentamos un top de féminas que a lo largo de la historia han brindado su aporte a la humanidad. Muchas de ellas son grandes protagonistas de gran cantidad de hechos que cambiaron la forma de ver y entender el mundo.

La sultana Kosem: Nacida en Tenos, Imperio Otomano (actual Grecia), en el año 1589 fue la mujer más poderosa de la historia otomana. Alcanzó el poder e influenció el curso del Imperio otomano a través de sus hijos el sultán Murad IV e Ibrahim I, y finalmente a través de su nieto menor Mehmed IV.Fue Valide sultán desde 1623 a 1651, cuando sus hijos Murad IV e Ibrahim I, y su nieto Mehmed IV reinaron como sultanes otomanos. Actuó como una figura femenina prominente durante el sultanato del siglo XVII debido al cargo de regente, que ejerció dos veces, por lo tanto, fue la primera de las dos mujeres que han sido regentes oficiales en el Imperio otomano. Es conocida por sus obras de caridad para con los pobres y presos.

Marie Curie: Nacida en Varsovia en 1867 fue Nobel de física en 1903 por investigaciones sobre los fenómenos de radiación y Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. Fue la primera persona en recibir dos galardones en distintas especialidades (Física y Química), y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París.

Rosalind Franklin: Nacida en Londres en 1920, jugó un papel clave en el descubrimiento de la estructura del ADN, aunque nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Un cáncer de ovario provocado por las repetidas exposiciones a la radiación en sus experimentos y el machismo imperante en la sociedad de la época le privaron del Premio Nobel de Medicina, que fue concedido a sus compañeros de laboratorio en 1962, pocos años después de su fallecimiento.

Ada Lovelace: Nacida en la Inglaterra en 1815, se convirtió en la primera programadora de la historia. Trabajó con Charles Babagge, “El padre de la computación”, y en sus notas describió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, motivo por el que el Departamento de Defensa estadounidense bautizó con su nombre un lenguaje de programación.

Lise Meitner: Nacida en Viena en 1878, participó en el descubrimiento de la fisión nuclear, además de realizar importantes investigaciones en teoría atómica y radiactividad. Una vez más, su aportación fue ignorada a la hora de los reconocimientos y fueron otros los que recibieron el correspondiente premio Nobel, ya que se encontraba en desventaja por partida doble: era mujer y judía. No obstante, el elemento 109 de la tabla periódico recibió en su honor el nombre de Meitnerio.

Dorothy Crowfoot Hodgkin: Nacida en El Cairo en 1910, recibió el Nobel de Química por su estudio de las moléculas de penicilina, insulina y vitamina B12 a través de la cristalografía, sustancias de interés en el diseño de tratamientos para diversas enfermedades. Se convirtió con ello en la tercera mujer en conseguir este galardón después de Marie Curie e Irene Joliot-Curie, hija de la primera.

Jocelyn Bell: Nacida en Belfast en 1943, fue la primera astrofísica que descubrió la radioseñal de un púlsar, que, en un primer momento, denominó "Little green men" (pequeños hombres verdes), al pensar que provenía de una civilización extraterrestre. En 1974, Hewish y Martin Ryle recibieron el Nobel de Física por el descubrimiento de los púlsares sin mención alguna al trabajo de Bell, si bien la científica siempre le ha restado importancia.

Rachel Louise Carson: Nacida en Pensilvania en 1907, destacó como escritora científica por sus artículos sobre conservación y recursos naturales, que se centraron en el uso excesivo de pesticidas tras la Segunda Guerra Mundial, cuyas consecuencias persisten aún hoy día.

Jane Goodall: Nacida en Londres en 1934, tuvo serios problemas para formarse por sus limitaciones económicas, pero finalmente pudo doctorarse en etología y viajar a Tanzania para observar las comunidades primates. Su labor científica ha sido una referencia para generaciones de biólogos y primatólogos, aunque ha sido también objeto de duras críticas por su metodología, ya que no se ajustaba estrictamente al método científico.

Valentina Tereshkova: Esta soviética fue la primera mujer de la historia en viajar al espacio y única en hacerlo en solitario, a bordo del Vostok 6 en 1963. Formaba parte de un estudio que buscaba dar respuesta a la pregunta de si las mujeres ofrecían en el espacio la misma resistencia física y mental que los hombres. La conclusión después de los tres días que duró el periplo extraterrestre fue afirmativa. Tras la misión espacial estudió y se graduó ingeniera espacial. Años más tarde se metería en política, donde ocupó diversos cargos hasta llegar al comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Además, batió un récord más, pues realizó 48 órbitas completas a la Tierra.

Frida Kahlo: es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas de forma diferente a como entonces estaba estipulado. Su orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal de ruptura. Por ello, se convirtió en un icono de las mujeres fuertes.

Teresa de Calcuta: La Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su ejemplar dedicación a los más necesitados. Era tanta su bondad que, de hecho, pidió que el premio se destinara a los pobres de la India. Aunque durante su vida surgieron numerosos críticos que ponían en duda su labor e intereses, la Madre Teresa recibió infinidad de galardones y reconocimientos y en 2003 el Papa Juan Pablo II la proclamó beata, estableciendo el 5 de septiembre como su festividad.

Clare Hollingworth: Se convirtió en una periodista de gran importancia durante el siglo XX. Hollingworth descubrió la presencia del ejército alemán en la frontera con Polonia a punto de iniciar un conflicto armado. Ella fue la encargada de dar la exclusiva del inicio de la Segunda Guerra Mundial a los medios de comunicación de la época, aunque no especificó en el artículo su nombre. Durante su estancia en Polonia en 1939, ayudó a escapar a miles de checoslovacos de la amenaza nazi. El resto de su carrera profesional la dedicó a narrar conflictos armados y noticias políticas internacionales de diferentes países.

Rosa Parks: Reconocida como la “primera dama de los derechos civiles” por el Congreso de Estados Unidos, fue una activista que se negó a darle su asiento de autobús a un pasajero blanco. Esto llevó a un boicot en Montgomery y otras manifestaciones similares que buscaban acabar con la segregación racial y luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Para honrarla, los estados de California y Ohio celebran el día de Rosa Parks el 4 de febrero (día de su cumpleaños) y el 1 de diciembre (día en que fue arrestada). Cabe destacar que su protesta fue apoyada por muchas otras personas negras y provocó el movimiento de derechos civiles que, en los 1960, finalmente logró derechos igualitarios. Cuatro años después de su muerte en 2005, Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos.

Diana de Gales: Conocida como la princesa del pueblo por su actitud solidaria con los más desfavorecidos, estuvo casada con Carlos de Inglaterra, con quien tuvo a los príncipes Guillermo y Enrique. A fines de la década de 1980, la Princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África, figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalái lama o la madre Teresa de Calcuta y también presidió numerosas fundaciones benéficas. Diana decidió tomar un rol activo como Princesa de Gales en lugar de pasar sus horas en palacio. Se involucró con diversas causas, entre ellas la de pacientes con sida, drogadictos, ancianos, leprosos y niños con problemas de salud. Murió El 31 de agosto de 1997 falleció como consecuencia de un accidente automovilístico.

Malala Yousafzai: Es una estudiante, activista y bloguera pakistaní. Ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, se convirtió en la persona más joven en acceder a ese premio en cualquiera de las categorías que se otorga. El 9 de octubre de 2012 en Mingora, fue víctima de un atentado por un miliciano del TTP, grupo terrorista vinculado a los Talibanes, el cual, después de abordar el vehículo que servía como autobús escolar, le disparó en repetidas ocasiones con una pistola impactándole en la parte izquierda de la frente y cuello, por lo cual debió ser intervenida quirúrgicamente y sobrevivió. El portavoz del TTP, Ehsanullah Ehsan, afirmó que intentarán matarla de nuevo. En mayo de 2014, participó de la campaña para la liberación de las jóvenes nigerianas, secuestradas cuando estudiaban, por un grupo islámico que rechaza la educación de la mujer. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la educación.

Hedy Lamarr: Fue una actriz dotada de una extraordinaria belleza que reinó en el olimpo del Hollywood dorado. Poseía un glamour que todos admiraban, aunque éste eclipsó sus otras facetas más desconocidas. Y es que la artista no sólo fue una sex symbol, sino que fue dueña de una mente privilegiada y la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad. Se podría decir que es la precursora del actual WIFI.

Inventar era su auténtica pasión. Su asignatura preferida era la química y desde muy temprana edad empezó a interesarse por la tecnología, igual que su padre, al que adoraba. Desarrolló una carrera paralela y bastante discreta como ingeniera de telecomunicaciones. Ideó unos cubitos que convertían el agua en Coca-Cola y ayudó al magnate Howard Hugues en su obsesión por crear un avión más rápido estudiando la aerodinámica de los pájaros y la fisonomía de los peces. El Día del Inventor internacional se celebra el 9 de noviembre, en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr.

Si alguien marcó un antes y un después en el mundo de la moda esa fue Coco Chanel. Durante la Primera Guerra Mundial dejó de lado los opulentos vestidos femeninos y adaptó prendas tradicionalmente masculinas con un estilo sencillo y cómodo. También desarrolló lineas de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Se trata de la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.

Amelia Earhart: Además de haber sido una de las pioneras en aviación de los Estados Unidos, Earhart fue la primera mujer piloto en cruzar sola el océano Atlántico. Todo empezó al estallar la Primera Guerra Mundial, cuando Amelia se trasladó junto a su hermana a Toronto para trabajar como voluntaria al cuidado de los pilotos heridos y enfermos. Fue allí donde entró en contacto con el mundo de la aviación y empezó a familiarizarse con ‘aquellos extraños aparatos’.

Su pasión por volar afloró definitivamente en California, en 1929, cuando durante un espectáculo aéreo en Long Beach se atrevió a volar en un biplano. Fue su bautismo en el aire. Desde ese momento, empezó a recibir clases de aviación de otra mujer piloto, Neta Snook, y consigue su licencia como piloto, algo que sólo habían conseguido quince mujeres hasta la fecha. En 1937, desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba el océano Pacífico central.

Benazir Bhutto: Fue la primera mujer en ser elegida Primera Ministra de un país musulmán. Bhutto llegó a los titulares de todo el mundo cuando ganó las elecciones de 1988 en Pakistán. Además, demostró ser una figura fuerte y resistente en una nación arruinada por sangrientos golpes militares. Murió tras recibir varios disparos en el cuello y en el pecho por parte de un suicida que posteriormente detonó una bomba, causando la muerte de al menos otras 38 personas. En ese momento, la política se encontraba en plena campaña de cara a las elecciones de enero de 2008. Dos meses antes, poco después de su retorno del exilio, había sobrevivido a un atentado similar que acabó con la vida de al menos 136 personas.

Kathryn Bigelow: En los 90 años de historia de los Oscar, únicamente se ha nominado cinco veces a una mujer en la categoría de mejor directora. No obstante, sólo una ha conseguido hacerse con el galardón: Kathryn Bigelow. Su trabajo en la película En tierra hostil le hizo merecedora de la tan preciada estatuilla dorada, a la que ese mismo año también optaban Quentin Tarantino (Malditos bastardos), Lee Daniels (Precious) y Jason Reitman (Up in the Air).

Gertrude Elion: Premio Nobel de Medicina en 1988, sus medicamentos hicieron posible el trasplante de órganos. Sus píldoras transformaron la leucemia infantil , que era fatal, en una enfermedad a la que sobreviven hoy el 80% de las víctimas. Además, Gertrude desarrolló el tratamiento para gota y herpes. También creó el primer medicamento capaz de destruir un virus. Su investigación sentó el fundamento de la AZT, que por años fue la única droga aceptada en los Estados Unidos de América para los pacientes.

Rigoberta Menchú: Líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992. Ha logrado importantes reivindicaciones en los derechos de indígenas, que son una parte importante de la población guatemalteca.

Gabriela Mistral: Chilena, maestra de escuela cuyo nombre verdadero era Lucila Godoy. En 1945 se convirtió en el primer autor latinoamericano en ganar el Premio Nobel de Literatura.

Melanie Klein: Inglesa, pionera del Psicoanálisis de niños. Inventó la terapia del juego. Theresa Cori Gerty: Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1947 –compartido con su esposo por sus estudios sobre el metabolismo. Irene Joliot Curie: Hija de Marie Curie, Recibió Premio Nobel de Química en 1935 por la síntesis de nuevos elementos radioactivos. Bárbara Mc Clintock: Nobel de Medicina en 1983 por el descubrimiento de elementos de genética móvil. María Goeppert Mayer: Alemano-americana, Premio Nobel de Física en 1963 por sus descubrimientos sobre la estructura de envoltura del núcleo atómico. Rita Levi-Montalcini: Italiana. Nobel de Medicina en 1986 por sus investigaciones sobre el desarrollo del sistema nervioso. Durante la guerra trabajó en su propia casa.

Rosalyn Yalow: Premio Nobel de Medicina en 1977 por el desarrollo de ensayos radioinmunes de la hormona péptida. Sally Ride: Primera mujer astronauta de los Estados Unidos. Participó en el séptimo vuelo del proyecto Challenger en 1983.

Isabel II de Inglaterra: Es la Reina más longeva de la historia de Reino Unido. Su reinado es conocido por la increíble aceptación que tiene entre la población. Además, ostenta el rol de Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra.

Bourke-White: Fue una reconocida periodista y fotógrafa. Fue la primera mujer corresponsal de guerra, la primera que trabajó en zonas de combate en la Segunda Guerra Mundial y la primera que sacó una portada para la revista Life como fotógrafa. Es conocida por su ímpetu y esfuerzo a la hora de tomar sus fotografías. En 1934, se subió al edificio Chrysler para tomar una foto.

Oprah Winfrey: Periodista, presentadora y filántropa, nació en una ciudad rural, es hija de una madre soltera y a los 19 años empezó a trabajar en una radio local. Su estilo singular le rindió oportunidades laborales que supo disfrutar al máximo y en 1986 fundó su propia productora: Harpo Productions. Ese mismo año estrenó su programa The Oprah Winfrey Show. Ella es conocida por su sinceridad y por la forma en la que alza su voz por las causas que le parecen urgentes. Su discurso en los Globo de Oro de 2018, contra el acoso sexual y el racismo, fue replicado en todo el mundo.

Michelle Bachelet: La primera mujer en ocupar La Moneda, Michelle Brachelet ha sido presidenta de Chile por dos periodos. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, la Unión de las Naciones Suramericanas, y la primera encargada de ONU Mujeres. Bachelet es médica y fue exiliada política durante el Golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet en 1973.

Angela Merkel: Considerada por Forbes la mujer más poderosa del mundo (por 10 veces), Merkel es un icono de la política moderna. Los próximos meses pueden ser los más difíciles de su carrera como canciller - puesto que ocupa desde 2005. Entre sus principales desafíos están la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la crisis inmigratoria en Europa. La prioridad de su gobierno es garantizar el crecimiento político y económico de Alemania.

Serena Williams: La 23 veces ganadora del Grand Slam es conocida no solo por su destreza en las canchas sino también por su perspicacia comercial. Ha invertido en 34 nuevas empresas en los últimos cinco años a través de Serena Ventures. Serena Ventures se enfoca en compañías fundadas por mujeres y minorías, que es donde el 60% de las inversiones han ido hasta ahora. Lanzó una línea de ropa autofinanciada y directa al consumidor, S by Serena, en 2018. También posee participaciones en los Miami Dolphins y UFC.

Greta Thunberg: En agosto de 2018, la activista adolescente comenzó a faltar a la escuela para protestar por la inacción del cambio climático fuera del Parlamento sueco.Se convirtió en una sensación mediática, provocando rápidamente la atención de otros jóvenes que comparten sus preocupaciones.El 20 de septiembre de 2019, unos cuatro millones de personas en todo el mundo participaron en la mayor manifestación de cambio climático de la historia, dirigida por Thunberg. Nominada a un Premio Nobel de la Paz.

Christina Koch: Astronauta estadounidense, se convirtió en la mujer que ha realizado el vuelo espacial más largo tras alcanzar una misión de 328 días en la Estación Espacial Internacional (EEI). Pero este no es el único hito que ha marcado este viaje. En octubre de 2019, Christina Koch y Jessica Meir realizaron el primer paseo espacial solo de mujeres. La misión prolongada de Koch permitirá a los investigadores estudiar cómo afectan las estancias espaciales prolongadas en el cuerpo de una mujer.

Cabe destacar que cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reivindica esa lucha por la igualdad de género y hace un homenaje a todas las mujeres que abrieron el camino hacia una sociedad más justa.