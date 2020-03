Prepara a tus hijos para su retorno al colegio

El regreso a clases ya es una realidad y por ello te brindamos algunos consejos para preparar a tus hijos ante el retorno al colegio.

Los cambios son importantes en los seres humanos para enriquecer el entorno social, cultural y educativo y por esto te brindamos este listado de recomendaciones.

Anímalos a empezar de forma positiva el año escolar: ¿Te preguntas cómo lo logras? Bueno empieza hablando con tus hijos del reencuentro con sus compañeros, del aprendizaje de nuevas habilidades, cuéntale que explorará y conocerá nuevas personas con las que podrá intercambiar ideas y cosas positivas. Aprovecha para elevar su autoestima y el aspecto positivo de empezar nuevas clases.

Prepara el material con ellos: Apenas los maestros y profesores envíen el listado de útiles escolares, ve con ellos al supermercado y cómprenlos juntos, permítele escoger sus cuadernos, plumas, uniformes y los libros fórrenlos juntos.

Ayuda a tu hijo a adaptarse al colegio: Si es la primera vez que tu hijo pisa la escuela, tendrá que adaptarse a los nuevos horarios de manera progresiva, por ello agéndale una rutina diaria.

Vigila el estado de animo de tus hijos: El regreso a clases puede producir estrés y ansiedad en tus hijos, más aún cuando tiene la autoestima baja por esta razón asegúrate que tu hijo no este triste, decaído ni temeroso. Si notas algún síntoma de depresión siéntate a conversar con él o ella y en última instancia ve con un especialista.

Vigila la calidad del sueño: Si tus hijos no duermen bien durante la noche, en el día no podrán lograr una concentración adecuada y rendir ante sus estudios. ¡Ojo, no solo se trata de muchas horas de sueño, sino de la calidad, por ellos mantente pendiente si tu hijo se despierta a menudo durante las noches!

Ayuda a tu hijo a volver a la rutina: Después de unas largas vacaciones volver a la rutina no es fácil. Por ello acóplalos al cambio, como por ejemplo emplea la rutina de las horas de dormir y comer.

Alimentación sana: La alimentación es una clave para el aprendizaje por esto debes mantener un menú equilibrado rico en proteínas, vitaminas, alimentos ricos en potasio, ya que su actividad mental aumentará. De ser posible visita un nutricionista.

La salud: Esta arista es muy importante, por ello te recomendamos verificar la tarjeta de vacunación de tus hijos, descartar posibles alergias, revisar los oídos de tus hijos o visitar el médico para que descarte algún problema de audición y descarta posibles problemas en la piel.

Es recomendable que vayas al dentista y descartes presencia de caries o cualquier otra enfermedad bucal, visita al oftalmólogo para verificar que tu hijo tengas su visión en óptimas condiciones y si hay algún problema se pueda corregir a tiempo.

Por último y no menos importante debes ponerle atención es a la revisión de la cabeza de tus hijos, el regreso a clase trae consigo la propagación del famoso piojo. Por ello el aseo es muy importante.