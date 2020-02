Regalos que no debes dar en San Valentín

Es San Valentín, y lo primero que nos preguntamos, es; ¿qué le voy a regalar a mi pareja? Nosotros te daremos unos tips con las cosas que no debes regalar. Si lo haces puede que después quedes soltero.A continuación, de ayudaremos a no meter las patas este 14 de febrero.

Tangas o ropa interior

¡Jamás se te ocurra algo así! Puede ser que sea algo de broma, pero en verdad son las cosas más inútiles y absurdas que hay. Claro, hay diversos tipos de personas, pero no… No es un buen detalle. Otra cosa, si no sabes su talla, y no llevan mucho tiempo de relación, ¡olvídalo!

Libros de superación personal

Un libro es una buena idea, siempre y cuando sepas cuál libro quiere la otra persona. Jamás regales un libro a ciegas, y menos uno de superación personal, enviarás un mensaje erróneo.

Corbata con corazones

Chicas, pónganse la mano en el corazón, en serio; ¿crees que tu novio realmente usará eso? Obviamente no y si lo hace quizás sea en una fiesta de disfraces.

Electrodomésticos

Si estás casado, no le compres nada para la casa, compra algo para ella. Si realmente quieres enamorarla evita a toda costa ese tipo de regalos ya que no es algo especial para ella, sino para la casa. Piensa en algo que realmente la haga feliz.

Pijamas iguales con diseños románticos

Tal vez a una chica le fascine la idea de tener el mismo pijama que su amorcito… Pero si el pijama tiene adornitos cursis como corazones, cupidos, flechas, palabras amorosas o todo junto, puede que no sea algo tan adorable como piensas.

Tarjetas

Señores y señoras, una tarjeta es un complemento a un regalo, no un regalo en sí.

Algo para bajar de peso

Tu pareja pensará que le estás tirando una indirecta. De hecho, puede que sea el regalo perfecto para una ruptura. Aplicable también a un bono para el gimnasio, ropa para hacer deporte y demás elementos que le hagan pensar que quieres que baje de peso.

Noche de cine

Tiene que ser una noche especial, ir al cine pueden ir cualquier fin de semana. Además, si eligen una película que no les gusta puede arruinar la noche. También, toma en cuenta que mucha gente seguramente querrá ir al cine y estarán llenas las salas.

Una mascota

Una mascota es mucha responsabilidad, es un lindo detalle, pero debes tomar en cuenta muchas cosas. Tienes que estar seguro que la persona querrá una mascota de regalo y que esté dispuesto a cuidarlo y darle mucho amor.