Señales de que tu pareja está por pedirte matrimonio

Todas en algún momento de su vida se han preguntado: ¿Está por proponerme matrimonio? Y es normal, que, con el paso del tiempo, te lo preguntes si tu novio quiere pasar el resto de su vida contigo.

Para ayudarte a descifrar si te lo pedirá, te damos algunas pistas de señales con las que descubrirás si tu boda de cuento de hadas está por hacerse realidad.

Está dejando atrás su vida de soltero

Sí tu pareja ha empezado a alejar las noches de fiesta con sus amigos y ahora le gusta pasar más tiempo de calidad contigo, por ejemplo, los viernes y sábados por la noche. Es una señal divina de que ha madurado y está por dar el siguiente paso.

Te interroga sobre los tipos de joyería

Sí tu novio ha empezado a preguntarte sobre la forma, el color, tipo de piedra, tipo de metal, tamaño, e incluso tu diseño preferido. ¡Dile claramente lo que te haría ilusión, pues estás cerca del altar!

Los videojuegos ya no son una prioridad

Si tu amado, empieza a dejar la consola del videojuego y te presta más atención y cuidado a lo que haces, seguramente pronto escucharás o lo verás de rodillas. ¡Ojo si te toma de las manos y te incluye en el juego también está pidiendo a gritos tu mano!

Limita los gastos y está en modo ahorro

Si ves que en los últimos tiempos no ha hecho grandes gastos, puede ser una señal de ahorro para tu anillo. Así que, si vez que ya no quiere despilfarrar el dinero, no te alteres, se comprensiva.

Se integra demasiado a tu familia

Él siempre ha sido un hombre que convive con tu familia, pero ahora está tomando la iniciativa para hacer planes en donde su familia y la tuya estén juntos y revueltos. Eso demuestra que está tramando junto a tus y sus seres queridos la ocasión perfecta para proponerte que seas infinitamente su alma gemela.

Te ha pedido que vayan a abrir una cuenta bancaria juntos

Sí un día empieza a hablar sobre aperturar una cuenta bancaria juntos tu galán ya quiere casarse contigo.

Se interesa en las bodas

Antes quizás no le importaban los detalles de la boda de tu mejor amiga, pero últimamente te sorprendes hablando de la cantidad de invitados o de cuánto le costó la organización. ¡Despierta, esta es una señal clara!